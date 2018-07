DOUGLAS TRIELLI

A deputada estadual Janaina Riva confirmou que o líder do MDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, está decidido a levar a sigla, uma das maiores do Estado, para o grupo do pré-candidato ao Governo Mauro Mendes (DEM).

Até o momento, o partido está na chapa do pré-candidato Wellington Fagundes (PR). Entretanto, Janaina afirmou haver duas correntes no MDB.

A primeira defende a candidatura do senador e a outra que apoia uma junção com Mendes para fortalecer o grupo oposto à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) e “liquidar” a eleição ainda no primeiro turno.

“Dentro do MDB temos opiniões divergentes. Alguns acreditam que tem que se formar um grupo para vencer a eleição no primeiro turno. Outros acham que o partido tinha que se colocar em um grupo de oposição com Wellington. Se for ao segundo turno, buscar novos apoios, se perder, apoiar um candidato de oposição ao governador”, disse.

Uma das coisas que incomodaria o líder do partido é o fato de Wellington não ter uma chapa definida e nem viabilidade financeira para os principais postulantes. Já a chapa de Mauro está com os principais cargos praticamente definidos.

Outro temor é que o senador recue no último instante e o MDB fique sem palanque para seus candidatos.

Segundo Janaina, nas negociações com Mauro, o MDB não condiciona uma vaga na disputa majoritária, mas sim o apoio às futuras eleições, como as de 2020.

O apoio estaria sendo articulado pelo ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta (PDT), que deve ser o vice-governador no grupo de Mauro.

“Se dependesse dele, já teria fechado. Ele está muito decidido com essa questão do Mauro. O Bezerra pensa no futuro e o Pivetta fala com ele sobre isso, como vai ficar o partido. E o Bezerra está com essa ligação com o PDT. Ele quer compor com o PDT para construir um projeto futuro, que passa por Rondonópolis, Cuiabá e a próxima eleição”, explicou.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), foi a Brasília tentar reverter a ideia de Bezerra em levar a sigla para o grupo do ex-prefeito. Seu filho, Emanuel Pinheiro Filho (PTB), deve disputar a federal e está na coligação de Wellington.

Mantém apoio

Nora de Fagundes, Janaina disse descartar a possibilidade de apoiar Mendes. Em conversas com a deputada, Wellington garantiu que mantém a candidatura ao Governo do Estado.

“Eu mantenho o apoio à candidatura ao Wellington. Não é só minha posição, é dos parlamentares estaduais, do prefeito da Capital [Emanuel Pinheiro]. Nós começamos isso, o MDB é a base disso tudo. Plantamos isso lá dentro”, afirmou.

“Por mais que respeite o partido, também quero ser respeitada. Já tínhamos falado que a hipótese de não apoiar o Wellington era somente se ela [a candidatura] não fosse viabilizada. Agora, a candidatura viabilizada, fica ruim para o partido deixar o apoio. Não tem desculpas para isso. Agora, se não houver a candidatura, eu não teria problema em apoiar o Mauro. Já até participei de reuniões com ele”, disse.

Ela, entretanto, pediu que o partido não saia rachado da discussão.

“Tem essa discussão interna e o partido tem que sair unido. Não adianta rachar em duas posições, porque vamos trazer prejuízos para duas candidaturas: tanto para pré-candidatura do Wellington, como do Mauro. O Partido não pode ir rachado. Tem que ter um consenso”, completou.

