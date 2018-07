DA ASSESSORIA



O senador licenciado Cidinho Santos (PR/MT) foi convidado nesta quarta-feira, 11, para integrar a coordenação da campanha do pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB/SP).

O parlamentar mato-grossense terá como missão a interlocução do presidenciável com o setor do agronegócio e irá auxiliar na formulação do plano de governo.

“Vamos manter contato com entidades do setor, empresários da agroindústria e produtores de todo o Brasil com a finalidade de mostrar que o Geraldo Alckmin é a pessoa mais preparada, qualificada e com as melhores propostas para o Brasil”, disse Cidinho.

A indicação recebeu o aval do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi.

Cidinho Santos atua no segmento da agroindústria há 22 anos. Foi prefeito de Nova Marilândia, presidente da Associação Mato-grossense de Municípios duas vezes.

Também foi secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos e coordenador do Programa de Governo MT Regional durante a gestão de Blairo no governo de Mato Grosso.

Cidinho é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Senado e trata as questões do agronegócio como prioridade em sua atuação parlamentar.