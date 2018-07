O presidente do PDT em Mato Grosso, deputado estadual Zeca Viana

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O presidente do PDT em Mato Grosso, deputado estadual Zeca Viana, sugeriu que o deputado federal Adilton Sachetti (PRB) tenha uma candidatura avulsa ao Senado dentro do grupo do pré-candidato ao Governo Mauro Mendes (DEM).

Isso porque, Mato Grosso irá escolher dois senadores nas eleições deste ano. E, no grupo de Mendes, devem se consolidar como candidatos o ex-governador Jaime Campos (DEM) e o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD).

“O Adilton Sachetti é nosso pré-candidato ao Senado. Nós estamos preocupados em como ajustar isso. Conversei com [Otaviano] Pivetta e talvez busquemos uma candidatura avulsa do Sachetti para que ele fique conosco, porque já tem o PSD”, disse Zeca Viana.

Já tem o PSD. Vieram meio contra nossa vontade, porque já temos um companheiro, que é o Sachett

“A princípio, a chapa já está formada. Quem faz esses acordos é o DEM, que tem o candidato da majoritária [Mauro Mendes]. Está acordado a princípio isso aí. Mas vamos trabalhar o Adilton, não vamos deixá-lo. Ele é um companheiro, íntegro, sério. Tem seu legado em Mato Grosso e seria muito útil para o Estado no Senado”, afirmou.

Fávaro deve ser oficializado no grupo de Mendes nos próximos dias. Segundo Zeca, o PSD veio contra sua vontade.

“Já tem o PSD. Vieram meio contra nossa vontade, porque já temos um companheiro, que é o Sachetti. E a chapa majoritária já vem com um candidato ao Governo e ao Senado, aí fica meio difícil”, disse.

O vice

Apesar de defender Sachetti, o deputado negou que o seu partido possa abrir mão da vice-governadoria para acomodar o parlamentar. A possibilidade foi especulada ao longos desta semana.

Por ora, o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta (PDT), é o candidato a vice de Mauro.

“O PDT tem legitimidade para estar na majoritária, porque representa realmente a oposição deste Governo. Então, é mais do que justo reivindicar e cobrar essa posição. Mas já está acertado e o próprio Mauro faz questão que o vice seja o Otaviano Pivetta”, resumiu.