A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que vai processar a prefeita cassada de Juara, Luciane Bezerra (PSB), em razão de declarações dadas por ela, as quais a parlamentar classifica como “esdrúxulas”.

Luciane teve o mandato cassado na última semana, durante votação realizada na Câmara de Vereadores. Ela é acusada de fraudes em licitações no Munícipio.

Em uma reportagem veiculada pela imprensa, Luciane atribuiu a cassação a uma “tramoia política”, segundo ela, arquitetada por membros da família do ex-deputado José Riva – pai de Janaina – e do ex-prefeito de Juara, Edson Piovesan.

“É com surpresa que tive acesso agora a uma matéria onde a prefeita cassada de Juara, Luciane Bezerra, atribui à minha família uma fantástica e imaginária estória de tramoia para tirá-la da administração da cidade”, disse Janaina, em uma publicação em suas redes sociais.

Segundo a deputada, ao fazer tal alegação, Luciane “brinca com a cara da população” e “menospreza a inteligência” dos vereadores que cassaram seu mandato.

Janaina afirma que Luciane perdeu o cargo em razão de um processo investigatório realizado de forma séria e pautado em sete denúncias.

“Não é a primeira vez que eu e minha família somos atacados por essa senhora com declarações esdrúxulas, querendo desviar o motivo real de sua cassação: a corrupção. Talvez por ter chegado ao poder justamente com o discurso de combate à corrupção, seja difícil aceitar que hoje, aquilo que ela tanto defendeu, que corruptos pagassem por seus crimes, seja a arma do povo contra ela mesma”, disse a deputada.

“Para todo e qualquer cidadão que se proponha a ingressar nessa carreira, deve-se saber que é necessário ter responsabilidade para agir e coragem para assumir aquilo que fez ou faz. Decidi por processa-la, afinal, a quem acusa cabe o ônus da prova”, acrescentou Janaina.

