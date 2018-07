CAMILA RIBEIRO

O governador Pedro Taques (PSDB) garantiu que não há irregularidades no decreto do Poder Executivo que prorrogou o prazo para negociação dos débitos tributários pelo Programa de Recuperação de Créditos (Refis).

O ato foi barrado, em decisão liminar, do juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, Ricardo Almeida. O magistrado atendeu a uma representação formulada pelo PDT, liderado em Mato Grosso pelo deputado estadual Zeca Viana.

O juiz disse que a prorrogação, em ano eleitoral, pode “afetar a igualdade de oportunidade no pleito eleitoral vindouro”.

Eu não sei o que isso influencia na campanha. Parece que as pessoas só querem defender os mais ricos

Taques, por sua vez, disse não ver qualquer relação do ato com a campanha eleitoral.

“Eu não sei o que isso influencia na campanha. Parece que as pessoas só querem defender os mais ricos. O que causa espécie é não quererem que os empresários, o trabalhador possa parcelar seus impostos. Como o IPVA com desconto, por exemplo”, disse o governador.

Taques também sinalizou que sua defesa deverá recorrer da decisão e afirmou que ainda não contabilizou quanto de dinheiro deixará de entrar nos cofres do Estado em razão da decisão.

“Confio na Justiça de Mato Grosso. Não fizemos absolutamente nada de errado, tudo foi feito dentro do prazo e os advogados estão analisando”, afirmou.

Decisão

Na representação, o PDT afirmou que a prorrogação, em ano eleitoral, configuraria conduta vedada do agente político.

“Em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico existir plausibilidade nos fundamentos apontados na representação. Isso porque esta Corte Eleitoral já assentou tese em julgados correlatos que as sucessivas prorrogações, mês a mês, de concessão de benefícios fiscais, no ano eleitoral, pode caracterizar a conduta vedada prevista no artigo 73, da Lei 9.504/97”, afirmou o juiz.

De acordo com o artigo citado pelo magistrado, “no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa”.



O mérito da representação ainda será analisado pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral.

