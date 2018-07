DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) admitiu que a sigla continua dividida entre o apoio à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) e à outra candidatura ao Governo.

O presidente da sigla em Mato Grosso, Carlos Fávaro, conduz negociações com o pré-candidato ao Governo Mauro Mendes (DEM). Na chapa do ex-prefeito, ele deve disputar o Senado.

Entretanto, Fabris afirmou, em entrevista à rádio Capital FM, nesta sexta-feira (13), que somente não irá apoiar o projeto de reeleição de Taques se for obrigado.

“Nenhum desses candidatos a candidatos sequer me pediu apoio. Quem já me chamou diversas vezes e disse que precisava de mim, que precisava da minha ajuda, foi o Pedro Taques. Nenhum dos outros veio dizer que é candidato. Até porque, talvez, nem saibam que serão candidatos”, disse.

ó se eu for obrigado a não poder apoiá-lo. Mas a preferência nunca ficou em aberto. Sempre foi apoiar o Pedro Taques

“O Pedro é o nosso candidato. É candidato dos deputados. Aí você pode me perguntar sobre amanhã. Só se eu for obrigado a não poder apoiá-lo. Mas a preferência nunca ficou em aberto. Sempre foi apoiar o Pedro Taques”, completou.

Para Fabris, até o momento a única candidatura consolidada é da reeleição do governador.

“O único que conheço como candidato a governador é Pedro Taques. As demais candidaturas, com todo respeito, não estão fechadas. Uma hora dizem que Wellington Fagundes é candidato, depois dizem que não é. Uma hora dizem que o Mauro é candidato, depois que pode ser o [Otaviano] Pivetta. Então, o candidato que conheço é o Pedro Taques”, afirmou.

“E, até agora, viemos dando sustentação ao Governo. Por essa razão, os deputados apoiam o governador”, disse.

Nos bastidores a informação é de que Fávaro chegou a se reunir com quatro dos cinco deputados do PSD nesta semana, na Assembleia Legislativa. A discussão teria sido acalorada, porque o desejo do líder do partido não coincide com o anseio dos deputados.

Eles acreditam que Taques tem mais chances de puxar votos aos deputados.

“Eu sempre tenho dito o lá ficou deliberado na reunião que tivemos no início do ano, que pudéssemos procurar cada um o seu rumo até o dia da convenção. Quando chegar a convenção, vão ser apresentadas algumas propostas, seja acompanhar o Pedro ou outro candidato, e colocada em votação. O que vencer terá obrigação de acompanhar”, completou.

Leia também:

Fabris: Se Taques perdeu 31 aliados, ganhou outros milhares