JACQUES GOSCH E VINÍCIUS BRUNO

DO RDNEWS

O vice-prefeito de Rondonópolis Ubaldo Barros (sem partido) afirma que o prefeito Zé do Pátio (Solidariedade), que se licenciou do cargo para se dedicar à campanha pela reeleição do governador Pedro Taques (PSDB), se mostrou ingrato ao não lhe confiar a administração municipal.

Isso porque editou decreto delegando poderes de gestora à secretária municipal de Governo, Mara Fonseca.

No entanto, Ubaldo diz que não se sente constrangido com a postura de Pátio. Ainda assim, lembra que Mara Fonseca ficou responsável pela gestão de Rondonópolis, apesar de responder diversas ações por improbidade administrativa.

“O Zé do Pátio, que está afastado, mas não sai da prefeitura, vive lá, mas para mim não causou nenhum constrangimento. Fui eleito pra ser vice e ajudar, mas ele não quis. Eu não vou ficar brigando por algo que não é de direito. Se ele vai sair, tem um vice para ficar no lugar, mas ele preferiu sair e não sair. Deixou no lugar uma secretária com várias ações por improbidade administrativa”, declarou Ubaldo ao RDNews.

O que adianta isso? Vai trabalhar para eleger um cara que não fez nada pela cidade. Só o tal de Ganha Tempo

Além disso, Ubaldo também critica Pátio por deixar de lado a administração municipal para coordenar a campanha de Taques. Segundo ele, o tucano fez muito pouco por Rondonópolis e será derrotado nas urnas.

“O prefeito saiu para apoiar candidato que não vai ganhar. O que adianta isso? Vai trabalhar para eleger um cara que não fez nada pela cidade. Só o tal de Ganha Tempo, que é privado e agora vem com demagogia eleitoreira”, completou.

Na contramão de Pátio, Ubaldo coordena a campanha do candidato a governador Wellington Fagundes (PR) na Região Sul. Além disso, declara apoio aos candidatos ao Senado Maria Lúcia (PCdoB) e Adilton Sachetti (PRB), que são da coligação do republicano.

“Pelo menos, estou fazendo o certo, apoiando alguém da nossa cidade. Podia ser melhor se todo mundo caminhasse para o mesmo objetivo. Mas como não é possível, não apoio Pedro Taques”, concluiu.