DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Opositor desde o início da atual gestão, o deputado estadual Zeca Viana (PDT) se disse contra um eventual afastamento do governador Pedro Taques (PSDB) do cargo.

O pedido foi proposto pela deputada Janaina Riva (MDB) e teve parecer favorável da Procuradoria da Casa. Agora, a decisão cabe exclusivamente ao presidente, deputado Eduardo Botelho (DEM).

Para Zeca, o tucano já está próximo de concluir o mandato e não seria bom para o processo de transição de governo.

“Eu conversei com a deputada Janaina e falei que não há mais tempo hábil para esse afastamento. No meu ponto de vista, não valeria a pena agora, no final de mandato, a gente apreciar essa matéria”, disse ele em conversa com a imprensa, na última semana.

Não é interessante nem para nós, deputados, e nem para o Estado afastar um governador com menos de 60 dias de mandato

Janaina chegou a cobrar durante sessão que Botelho coloque a matéria em votação.

O pedido foi feito com base na delação do empresário Alan Malouf – que relatou caixa 2 na campanha de Taques em 2014 - e requer o afastamento imediato de Taques de suas funções, bem como o julgamento por crime de responsabilidade, que pode resultar na perda do cargo.

Para Zeca Viana, a medida dificilmente surtiria efeito. Apesar de desgastado, o tucano ainda tem ampla maioria em sua base de apoiadores.

“É um direito dela. Ela cobrou isso na tribuna, para que o presidente coloque em pauta. Mas acredito que dificilmente vai surtir efeito”, disse.

“Porque não é interessante nem para nós, deputados, e nem para o Estado afastar um governador com menos de 60 dias de mandato”, completou.

O pedido

Janaina apresentou o pedido de afastamento do governador no dia 23 de outubro.

A delação de Malouf, condenado a 11 anos de cadeia por participação em esquemas envolvendo licitações na Seduc, serviu como base para o pedido.

Ela também pediu o julgamento do tucano por crime de responsabilidade, em sessão específica por um tribunal composto de cinco membros da Assembleia Legislativa e cinco desembargadores (mediante sorteio), sob a presidência do desembargador Rui Ramos, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Dentre os principais pontos que sustentam o pedido de afastamento, segundo Janaina, estão caixa dois, em um esquema complexo de arrecadação de verbas para campanha eleitoral do exercício de 2014; esquema de desvio de verbas públicas, por meio de fraudes a licitações com início a partir da nomeação de Permínio Pinto à frente da Seduc; "extorsão" dos proprietários da cervejaria Petrópolis requerendo valores pecuniários, para assegurar a manutenção anticompetitiva de benefícios fiscais recebidos pela empresa.

Ela citou ainda a prática de caixa três; fraude em contrato de fornecimento de combustível mediante dispensa de licitação com valores estratosféricos; manutenção de esquema de propina iniciado na gestão Silval Barbosa com empresa de empréstimos consignados.

