THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O vice-governador eleito Otaviano Pivetta (PDT) afirmou que a próxima gestão irá "atuar fortemente" contra os produtores rurais que sonegam impostos na venda de produtos agrícolas no mercado interno.

Conforme Pivetta, Mato Grosso tem cerca de 30% das commodities comercializadas internamente e, por consequência, taxadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No entanto, parte desses produtos tem impostos sonegados.

A prática, segundo ele, é feita com empresas chamadas de “malas pretas”, que compram produtos no mercado interno, informam a exportação e depois vendem no mercado interno, o que faz com o Estado perca arrecadação de impostos.

Sabemos que existem muitas empresas de fachadas que abrem, fazem os negócios e fecham, deixando um rombo no Estado

“Nós vamos combater essa sonegação que existe em grande volume. Não sabemos exatamente quanto, mas sabemos que existem muitas empresas de fachadas que abrem, fazem os negócios e fecham, deixando um rombo no Estado”, disse o vice-governador, em entrevista ao Jornal do Meio Dia, nessa semana.

Segundo Pivetta, essa sonegação acontece por falta de eficiência da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Ele afirmou que será necessário organizar a Pasta para que a fiscalização da tributação ocorra de forma efetiva.

“Precisamos organizar a Sefaz, que tem corpo técnico capacitado, mas eu acho que está deslocado. Governar é isso. É colocar as coisas no seu devido lugar. Todo mundo precisa fazer um esforço para tirar o Estado dessa situação que está e colocá-lo numa marcha de desenvolvimento de 10% ao ano, que eu acredito que é muito possível”, afirmou.

Taxação do agro

Sobre a taxação do agronegócio, o vice-governador afirmou que o setor não é contra, desde que o Governo não faça uma “imposição” e tenha uma conversa clara, explicando onde será aplicado o dinheiro.

“É muita especulação que está se fazendo em torno da taxação do agronegócio. A gente tem que simplificar. Nós temos o Fethab 1, Fethab 2. Tem que ser um Fethab que incorpore o Fethab 1 e 2 e sentar com o setor. O setor não é contra a taxação desde que o governo consiga explicar para onde vai. Não adianta a gente chegar e impor mais. A sociedade não aguenta mais imposição, mais imposto”, afirmou.

“O que nós precisamos, primeiro, é colocar ordem na casa e justificar que cumprimos nosso dever, que Estado está enxuto, está ineficiente, e que nós precisamos de recurso para fazer isso, fazer aquilo, para fazer infraestrutura, para construir escola decentes para todas as crianças e jovens mato-grossenses, para pagar os servidores públicos”, pontuou.