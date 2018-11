O governador eleito Mauro Mendes prepara minuta para reedição do Fethab 2

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador eleito Mauro Mendes (DEM) afirmou que sua equipe de transição está elaborando a minuta do projeto de lei que visa à reedição do Novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o chamado Fethab 2.

A renovação da lei garantirá aproximadamente R$ 450 milhões no orçamento do Executivo para o próximo ano.

Ocorre que, antes mesmo da disputa eleitoral, o governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que não reeditaria a lei, em razão de um acordo com o setor produtivo.

Mendes, por sua vez, alega que a não renovação acarretará consequências “gravíssimas” ao caixa do Estado.

“Nós vamos fazer uma minuta de projeto e encaminhar à atual administração. Só ele [governador Pedro Taques] é que tem a prerrogativa legal de encaminhar o projeto à Assembleia Legislativa”, disse Mendes, em conversa com a imprensa.

O governador eleito afirmou que, desde a campanha eleitoral, manteve conversas com entidades e representantes do setor produtivo defendendo a reedição do Fethab 2.

“Sempre me pronunciei claramente favorável à renovação desse Fundo. Durante a campanha, eu disse isso numa reunião na Aprosoja, na Ampa, sempre disse que não poderia prescindir dessa receita”.

“Estamos elaborando o projeto e vamos encaminhar essa minuta ao governador”, reiterou Mendes.

“Sustentação fiscal”

O próprio secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, já se posicionou a favor da continuidade do Fundo.

Para Gallo, não seria razoável o Estado perder, no próximo ano, R$ 450 milhões em meio a um problema de déficit de caixa. Ele defendeu diálogo entre os dois gestores.

“Eu acho necessária [a reedição]. O Fethab 2 se encerra, por lei, em 31 de dezembro deste ano e, para a sustentação fiscal do Estado, não podemos perder essa receita em um momento em que estamos em recuperação fiscal, aprovada pela Assembleia Legislativa na PEC do Teto de Gastos”.

“Na minha avaliação, é um debate que deve ocorrer entre os dois governadores”, afirmou.

