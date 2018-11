DOUGLAS TRIELLI

Produtor rural, o deputado estadual Zeca Viana (PDT) afirmou que o agronegócio teme continuar pagando o novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o chamado Fethab 2, sem que o dinheiro seja investido em infraestrutura.

Segundo o parlamentar, o governador Pedro Taques (PSDB) desviou a finalidade do recurso e o setor se recusa a continuar pagando.

O fundo precisa ser renovado ainda este ano pelo tucano. Caso contrário, o Executivo deverá reduzir em R$ 450 milhões a arrecadação de tributos para o ano que vem. Taques já disse ser contrário a renovação, mas analisa mudar de ideia a pedido do governador eleito Mauro Mendes (DEM).

“A gente vê certa rejeição por parte do pessoal do agro, mas acho importante, neste momento, [a continuidade do fundo] porque estamos mudando o governador. Tivemos um Fethab 2 que não foi realmente aproveitado para o seu fim”, disse.

Eles temem que o valor não seja aplicado no seu devido fim, mas acredito muito que, no governo de Mauro Mendes, não teremos esse problema

“É um recurso extra que o agro está pagando para realmente ser investido em infraestrutura, mas neste governo atual não foi feito isso. Então, o receio do setor é continuar pagando o Fethab 2 e não ser aplicado no seu devido fim”, afirmou.

O deputado, entretanto, se disse favorável a renovação do fundo. Aliado de Mendes, o parlamentar disse acreditar que o novo chefe do Executivo irá destinar os valores para investimentos em infraestrutura.

“Eles temem que o valor não seja aplicado no seu devido fim, mas acredito muito que, no governo de Mauro Mendes, não teremos esse problema. Vai ser exclusivo para aplicação da infraestrutura do Estado”, disse.

Zeca ainda a criação de um conselho, formado por representantes do agronegócio e por secretários de Estado, saia do papel. Segundo ele, o grupo obrigaria o dinheiro a ser investido no setor.

“Existe uma proposta de conselho. Eu fiz, inclusive, uma alteração, onde cinco membros do setor que paga e cinco membros do governo, com mandato de dois anos, administrariam o conselho. Mas, até hoje, não criaram esse conselho”, afirmou.

“Esse conselho seria o que iria definir as aplicações dos recursos. Então, é mais do que justo vir gente do agronegócio e participar. E esses membros são indicados pelas instituições: Aprosoja, Famato, Ampa. Infelizmente, isso ainda não aconteceu”, completou.

Fethab 2

Criado em dezembro de 2016, o dinheiro da contribuição adicional do setor produtivo deveria ser totalmente utilizado para ações na infraestrutura.

A medida foi necessária diante da crise econômica que vivia o País e que afetou as contas do Estado e também diante da necessidade de aumentar os investimentos em ações básicas.

Entidades do setor, no entanto, reclamaram de desvio de finalidade. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e mais 38 sindicatos rurais do Estado chegaram a mover uma ação civil pública para suspender a cobrança. As entidades alegaram estar havendo desvio de finalidade do dinheiro.

