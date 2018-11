DA REDAÇÃO



O Governo do Estado depositou nesta sexta-feira (9) o pagamento dos salários dos aposentados e pensionistas referentes ao mês de outubro. Os salários dos servidores da ativa serão quitados na segunda-feira (12).

Nesta semana, o Executivo reiterou o compromisso de pagar a Revisão Geral Anual (RGA) de 2018 aos servidores e segue no aguardo da decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Para tanto, a Secretaria de Gestão (Seges) preparou uma folha suplementar com o valor referente à parcela de 2% da RGA, que soma aproximadamente R$ 13 milhões.

Do valor total da folha de outubro, R$ 185,1 milhões são destinados ao pagamento dos aposentados e pensionistas, com aporte de aproximadamente 50% de recursos do Tesouro em virtude do déficit previdenciário, conforme já vem ocorrendo todos os meses.

Os demais R$ 328,5 milhões são referentes ao pagamento do pessoal da ativa.