DA REDAÇÃO



O vice-presidente eleito da República, general Hamilton Mourão, esteve na sexta-feira (9) pela manhã visitando a diretoria da Petrobras no Centro Empresarial Senado, onde funciona a presidência e a diretoria executiva da estatal.

É a primeira visita de um representante do governo eleito de Jair Bolsonaro à sede da companhia, no bairro da Lapa, região central da cidade.

De acordo com a Petrobras, a visita durou 2 horas e meia. O vice-presidente eleito assistiu a um vídeo institucional, na companhia do presidente da empresa Ivan Monteiro, que mostra a recuperação da empresa e o último balanço trimestral da companhia, divulgado esta semana.

A visita foi a portas fechadas e a imprensa não teve acesso. Pela rede social, o general Hamilton Mourão escreveu que “ficou satisfeito e bem impressionado” com a situação da empresa.

“Hoje pela manhã tive a satisfação de visitar a Petrobras e ouvir, em companhia do presidente Ivan Monteiro, apresentação da diretoria executiva sobre a situação da empresa. Saí muito bem impressionado”, avaliou Mourão.

Lucro

O balanço do 3° trimestre da companhia, foi divulgado na terça-feira (6). A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com um lucro líquido de R$ 6,6 bilhões, resultado mais de 2.300% superior aos R$ 266 milhões obtidos no mesmo período no ano passado.

Desta forma, a estatal encerra os primeiros nove meses do ano com um lucro líquido de R$ 23,6 bilhões, crescimento de 371% em relação a igual período de 2017.