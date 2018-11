LARISSA MALHEIROS

FOLHAMAX

O deputado federal Fábio Garcia (DEM) admitiu que ao longo do mês de novembro deve decidir se compõe o staff do governador eleito Mauro Mendes (DEM).

Sem concorrer a reeleição neste ano, sob alegação de priorizar os projetos majoritários do DEM, que elegeu Mauro ao Governo e Jayme Campos ao Senado, o democrata vem sendo cotado para ocupar uma pasta na próxima gestão do Palácio Paiaguás.

Em entrevista a TV Vila Real, Garcia afirmou que tomará a decisão de ocupar uma secretaria no Estado com seus familiares.

“Estou discutindo com meus familiares. Se for depender do que eu gosto de verdade, que é estar na política, e o que meu coração manda, eu irei compor o staff do prefeito Mauro Mendes. Mas ao longo de novembro tomaremos nossa decisão e anunciaremos”, revelou.

Ele lembra que é cobrado para estar próximo da família, já que esteve mais tempo em Brasília e participando das discussões politicas nos últimos anos.

“Ao longo dos últimos quatro anos eu tinha pouca oportunidade de conviver com a minha família pelo mandato de deputado federal. Eu aproveitava os dias que não estava em Brasília para visitar o estado de Mato Grosso fui presidente do PSB depois assumi a presidência dos democratas, isso me demandou muito tempo e hoje a minha família me cobra muito está convivência”, destaca.

Sobre a pasta que poderia ocupar, o deputado citou que tem perfil, tanto para realizar ações quanto para fazer a articulação política do Governo.

“Por ser da iniciativa privada, tenho este perfil Executivo. Mas fui secretário de Governo do Mauro na prefeitura de Cuiabá, e também gostei de fazer a articulação política. Então, não vejo dificuldade”, assinalou.

O parlamentar explica que atua há pouco tempo na política e não teria dificuldades em retornar para a iniciativa privada. “Eu fiz minha trajetória na vida privada e para mim não vejo nenhum dificuldade de voltar, continuar trabalhando. Mas eu nunca vou deixar a vida pública, porque eu gosto e sinto a necessidade de ter este compromisso”, destacou.

Sobre o fato de ser suplente do senador eleito Jayme Campos atrapalha os planos caso aceite participar do Governo, ele relata que desistiu de ser candidato a reeleição para auxiliar campanha dos dois concorrentes da majoritária.

“Eu presido o DEM, que tinha dois projetos majoritários fortes, o projeto de Mauro Mendes governador e Jayme Campos senador, e eu era pré-candidato a federal. Isso dificultava naquele momento as composições porque o DEM estava ocupando muitos espaços. Mas, quando se estiver na política se deve focar em interesses maiores do seu Estado, não se pode colocar o interesse individual em cima do interesse coletivo”, frisou.