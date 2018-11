DA REDAÇÃO



O governador eleito Mauro Mendes (DEM) anunciou o corte de nove das 24 secretarias do Estado de Mato Grosso, a partir de sua posse, em 2019.



A nova estrutura administrativa contará com um total de 15 secretarias de Estado (veja a lista ao final do texto).



Mauro também irá dispensar 3 mil pessoas, entre ocupantes de cargos comissionados, contratados e de função gratificada.



Junto com a comissão de transmissão, o governador eleito passou as últimas semanas estudando e elaborando balanços e relatórios para diagnosticar a real situação de Mato Grosso.



De acordo com Mendes, a crise financeira na qual o Estado está mergulhada exige uma redução rígida das despesas.



Na atual conjuntura, o Estado tem gastado no mês mais do que arrecada, acumulando déficits consecutivos que têm engessado e endividado a administração em cifras que superam os bilhões de reais.



"Junto com a equipe de transmissão, passamos a identificar onde poderemos reduzir gastos, promover cortes, cortar cargos, fundir secretarias. Tudo visando trazer economia aos cofres públicos para sobrar dinheiro e investir naquilo que é mais urgente ao cidadão. É o primeiro passo para a nossa meta de reequilibrar as finanças do Estado", declarou.



Mauro garantiu que esses cortes não trarão qualquer prejuízo à população.



"Essa redução de despesas visa justamente melhorar a qualidade dos serviços prestados. Os valores economizados no custeio da máquina serão revertidos para que possamos equilibrar o caixa e honrar os compromissos do Estado com os servidores, os fornecedores e com o cidadão mato-grossense", explicou.

As secretarias extintas/incorporadas são:



1 - Secretaria de Estado de Cidades - extinta

2 - Casa Militar - extinta

3 - Gabinete de Assuntos Estratégicos - funções passarão a ser de atribuição da Casa Civil

4 - Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional - funções passarão a ser de atribuição da Casa Civil

5 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - funções passarão a ser desempenhadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

6 - Secretaria de Estado de Planejamento - será incorporada à Secretaria de Planejamento e Gestão

7 - Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção - funções voltarão a ser desempenhadas pela Controladoria Geral do Estado

8 - Gabinete de Comunicação - será convertido em Secretaria Adjunta na Casa Civil

9 - Gabinete de Governo - funções serão atribuídas à Casa Civil



Veja a estrutura administrativa proposta pelo governador eleito Mauro Mendes:



1 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag

2 - Secretaria de Estado de Justiça - Sejus

3 - Secretaria de Estado de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos - Setasdh

4 - Secretaria de Estado de Educação - Seduc

5 - Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer - Sectel

6 - Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz

7 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Sema

8 - Secretaria de Estado de Segurança Pública - Sesp

9 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - Secitec

10 - Secretaria de Estado de Saúde - SES

11 - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Logística e Obras Públicas - Sinfra

12 - Casa Civil

13 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

14 - Controladoria Geral do Estado - CGE

15 - Procuradoria Geral do Estado - PGE