O governador eleito Mauro Mendes (DEM) afirmou que o corte de nove das 24 secretarias do Estado e a dispensa de 3 mil comissionados são medidas necessárias para adequar a máquina ao tamanho do bolso do contribuinte.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira (12), o democrata disse que a arrecadação estadual não tem sido suficiente para arcar com as despesas do Executivo.

“Durante toda a campanha fizemos alguns compromissos e um deles é de reduzir o tamanho da máquina, tornar o Estado de Mato Grosso mais eficiente, economizar para investir naquilo que importa ao cidadão”, disse.

Mato Grosso, hoje, não arrecada no mês o correspondente a despesa. Todo mês fica conta para trás. Por isso que nós iremos reduzir

“Mato Grosso, hoje, não arrecada no mês o correspondente à despesa. Todo mês fica conta para trás. Por isso nós iremos reduzir de 24 secretarias para apenas 15 e vamos cortar 3 mil cargos, entre funções gratificadas, cargos comissionados e contratados. Para que nós possamos adequar a máquina pública ao tamanho do bolso do contribuinte”, afirmou.

A nova estrutura administrativa contará com um total de 15 secretarias. Entre as extintas estão a Secretaria de Cidades e a Casa Militar. A Secretaria de Planejamento será incorporada à Secretaria de Planejamento e Gestão (veja todas as mudanças no link abaixo).

Mendes disse que as medidas foram pensadas por meio de sua equipe de transição.

“Nós estamos trabalhando na comissão de transição já há algumas semanas, contando com a contribuição de vários profissionais para que nós possamos preparar as informações, a tomar decisão, para o nosso governo que começa a partir de 1º de janeiro de 2019”, disse.

