O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), afirmou que os deputados que faltarem às sessões do mês de janeiro não irão receber os R$ 65 mil das verbas indenizatórias.

Tradicionalmente, janeiro é o período de férias dos parlamentares. Entretanto, o governador Mauro Mendes (DEM) enviará uma série de projetos que devem impactar de maneira positiva no caixa do Estado. O democrata pediu uma “força-tarefa” dos deputados estaduais para que as votações ocorram ainda este mês.

“Eu gostaria de informar aos deputados que a verba indenizatória só será paga para deputados que comparecerem nessas sessões de janeiro. Quem não comparecer, não vamos liberar os valores”, disse o presidente da Casa.

A fala de Botelho ocorreu diante da ausência de parte expressiva dos colegas, que não compareceram na primeira sessão marcada para este mês.

Durante o período eleitoral, entre agosto e setembro de 2018, o parlamentar chegou a impor um desconto de 25% do salário por dia de falta. Ao todo, cada parlamentar recebe R$ 25 mil. Entretanto, a medida acabou não sendo efetivada.

Entre as medidas que os parlamentares devem apreciar este mês está a junção do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) 1 e 2; a reforma de todas as secretarias; uma versão estadual da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e um substitutivo integral à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 enviada pelo ex-governador Pedro Taques (PSDB). As medidas foram protocoladas por Mendes nesta semana.

Além disso, a Casa ainda precisa avaliar uma série de vetos em projetos feitos pelo ex-governador Pedro Taques (PSDB).

“Temos muitos projetos importantes a serem votados. Temos as contas de governo do exercício 2018 e também muitos vetos, que precisam ser apreciados”, enumerou Botelho.

“Temos que colocar tudo em pauta. Muitas matérias precisam passar pelas comissões, Comissão de Trabalho, entre outras. Então, peço que venham para as reuniões, para as sessões”, disse.

