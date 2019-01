Sede do Palácio Paiaguas no Centro Político Administrativo de Cuiabá

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) assinou a exoneração de 244 servidores comissionados de 15 secretarias estaduais.

As demissões constam no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta quinta-feira (10).

Foram exonerados servidores comissionados da Casa Civil, do Gabinete de Governo, do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, da Secretaria de Cidades (Secid), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Secretaria de Educação (Seduc), da Secretaria de Gestão (Seges), da Secretaria de Justiça (Sejudh), da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), da Secretaria de Saúde (Ses), da Secretaria de Segurança (Sesp), da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), do Departamento de Transito de Mato Grosso (Detran), do Intermat e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A Secid foi a Secretaria com mais cortes de servidores, no total de 89. Em seguida vêm a Sinfra com 72 e Sema com 44.

Desde antes de assumir o Governo, Mendes já havia anunciado que iria dispensar 3 mil pessoas, entre ocupantes de cargos comissionados, contratados e de função gratificada para reduzir as despesas do Estado.

O Diário Oficial do Estado de hoje ainda traz 30 nomeações feitas por Mendes no Gabinete de Governo, PGE, Seduc, Seges, Ses, Sinfra e Intermat.

Entre eles, o de Francisco Serafim de Barros como novo presidente do Intermat.

Homem de confiança de Mendes, ele foi secretário de Planejamento e adjunto de Fazenda na gestão do democrata à frente da Prefeitura de Cuiabá.

Veja a lista de exoneração por secretarias:

Casa Civil

LIVIA MARIA MORAIS SALES - Assessora Especial I, Nível DGA-2

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN - Assessora Especial II, Nível DGA-4

Departamento Estadual de Trânsito – Detran

LEANDRA FRANCISCO ALVES DE SOUZA - Gerente de Exames Teórico e Prático, Nível DGA-8

Gabinete de Governo

IRACILDA MARIA DANTAS CAMPOS - Assessora Especial I, Nível DGA2

GUSTAVO FRANCISCO SARAIVA BOURET - Assessor Técnico II, Nível DGA-5

MARIA CECILIA DA SILVA GONÇALVES - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

CLAUDINETE MARTA DA CRUZ NASCIMENTO - Assistente Técnica II, Nível DGA-9

MARCIO PONCIANO SILVA - Assessor Especial II, Nível DGA

Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção – GTCC

JEFFERSON MACIEL BATISTA - Assessor Especial II, Nível DGA-4

Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – Intermat

MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - Chefe de Unidade IV do Nível de Apoio Estratégico e Especializado, Nível DGA-6

CLÁUDIA CRISTINA ALMEIDA MONTANHA - Chefe de Gabinete, Nível DGA-5

GERUZA PRAEIRO CAMPOS - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

LUANA CLEMENTE VIOLIM CAMPOS - Assessora Técnica III, Nível DGA6

IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - Diretora de Regularização Fundiária Urbana Nível DGA-3

GABRIEL FIGUEIREDO FEITOSA - Coordenador de Administração Sistêmica, Nível DGA-6

DEMÍLSON NOGUEIRA MOREIRA - Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, Nível DGA-2

FERNANDO WIECZORECK DE DAVID - Diretor de Administração Sistêmica, Nível DGA-3

PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - Assessora Técnica I, Nível DGA-4

EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA - Diretor Técnico Fundiário, Nível DGA-3

Procuradoria Geral do Estado – PGE

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos, Nível DGA-2

CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - Subprocurador-Geral de Defesa do Meio Ambiente, Nível DGA-2

CARLOS ANTONIO PERLIN - Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas, Nível DGA-2

FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - Assessor Chefe do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, Nível DGA-2

Secretaria de Estado das Cidades – Secid

EDEVANETH FERREIRA DA CRUZ - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

NELSON RIBEIRO DE ALBUQUERQUE ESTEVES - Secretário Adjunto de Políticas Urbanas, Nível DGA-2

MARCUS VINICIUS CAMARGO DIAS -Secretário Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana, Nível DGA-2

RAFAEL DETONI MORAES - Assessor Especial I, Nível DGA-2

CELSO UBIRAJARA DE ARRUDA - Assessor Especial I, Nível DGA-2

ERNESTO NEGRETTI - Secretário Adjunto de Obras Públicas, Nível DGA2

NAYANE RODRIGUES OLIVEIRA - Assessora Técnica III, Nível DGA6

RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO - Assessor Especial I, Nível DGA-2

JOSÉ PICCOLLI NETO - Secretário Adjunto das Obras do VLT, Nível DGA2

TULIO CESAR DA FONSECA TURIBIO - Chefe de Unidade II do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, Nível DGA-4

ALLAIN JOSÉ GARCIA DE BRITO - Gestor da Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI, Nível DGA-6

JOSÉ SANTARINO DE MATOS JUNIOR - Chefe de Unidade II, Nível DGA-4

DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO - Chefe de Gabinete, DGA-4

FELIPE BORGES PEIXOTO - Assessor Especial I, Nível DGA-2

ANDRÉ LUIS RUFINO - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

JENEFFER SOARES DOS SANTOS MEMEDE - Assessora Técnica I, Nível DGA-4

LEONISIO BERTO VOLPATO VIEIRA - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

IDER JACINTHO DA SILVA - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

DOMINGOS CALIL ZARUR NETO - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

FRANCINETE ALVES MACHADO - Assessora Técnica I, Nível DGA-4

RAFAELLA ZANOL BEZERRA - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

LEILA HUSSEN SAYED - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

FRANCIELLE MARTINS MARIANI - Assessora Técnica II, Nível DGA5

ANDREA CAROLINA MELO DE OLIVEIRA DUCHINI ZAYEDE -Assistente Técnica I, Nível DGA-8

JULIANO SANTANA DE OLIVEIRA - Coordenador Contábil, Nível DGA-6

LAILA LANNY PEREIRA CORREA - Gerente de Prestação de Contas Contábil, Nível DGA-8

ALCINDO FERNANDO DA SILVA - Coordenador Financeiro, Nível DGA-6

GUSTAVO PINHEIRO TORRES TABORDA - Gerente de Execução Financeira, Nível DGA-8

LUZIA APARECIDA FONSECA - Gerente de Receita, Nível DGA-8

RAFAELA DAMIANI - Superintendente de Orçamento e Convênios, Nível DGA-4

ANDRÉA FRANCISCA CONCEIÇÃO MENDES - Coordenadora de Orçamento, Nível DGA-6

ROSA AKIKO SUEZAWA CAMARGO - Gerente de Execução Orçamentária, Nível DGA-8

JULIANA ALMEIDA BORGES - Coordenadora de Convênios, Nível DGA-6

MARILENE FERREIRA DE SOUZA - Gerente de Formalização de Convênios, Nível DGA-8

JESSE MOREIRA DE SOUZA - Gerentede Prestação de Contas, Nível DGA-8

ANGÉLICA DE ANDRADE MONTEIRO - Superintendente Administrativa, Nível DGA-4

RAFAELE VIANA ALMEIDA - Coordenadora de Gestão de Pessoas, Nível DGA-6

FLAVIA ALMEIDA DE SOUZA - Gerente de Gestão de Pessoas, Nível DGA-8

ADRIANO PAULI - Coordenador de Serviços Gerais, Nível DGA-6

ITALO DOUGLAS NUNES - Gerente de Transportes Nível DGA-8

JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES PINHEIRO NETO - Gerente de Execução de Serviços Gerais, Nível DGA-8

LUIZ CARLOS AGUIAR MORO - Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado, Nível DGA-6

MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - Coordenador de Tecnologia da Informação, Nível DGA-6

ELI JAIRO DE ARAUJO - Superintendente de Aquisições e Contratos, Nível DGA-4

LUANA DUARTE LIMA DOVIGI - Função - Pregoeira, Nível DGA6

GUSTAVO LIMA PARREIRA - Coordenador de Contratos, Nível DGA-6

JANEIDE ALVES DE RESENDE - Gerente de Formalização de Contratos, Nível DGA-8

HELDER VINICIUS DOS REIS E SILVA - Gerente de Gestão de Contratos, Nível DGA-8

REGINALDO CONCEIÇÃO AMORIM - Superintendente de Habitação e Urbanização de Assentamentos Precários, Nível DGA-4

LUCILÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS - Coordenadora de Assistência Técnica e Urbanização de Assentamentos Precários, Nível DGA-6

ANA PAULA ITACARAMBY FURTADO - Gerente de Urbanização de Assentamentos, Nível DGA-8

FREDERICO AUGUSTO DA ROCHA CAPILÉ - Superintendente de Mobilidade, Acessibilidade e Gestão Urbana, Nível DGA-4

ADRIELLI PAULA RODRIGUES SILVA - Coordenadora de Execução de Ações de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, Nível DGA-6

ÉRICA APARECIDA DOMINGOS SÉ PLÁCIDO - Coordenadora de Fomento, Planejamento e Gestão Urbana, Nível DGA-6

LINCOLN DA SILVA RIBEIRO - Gerente de Planos e Controle Social, Nível DGA-8

MARCUS GALÉRIUS AQUINO - Coordenador de Geotecnologia, Nível DGA-6

RAQUEL NERY GRECCO - Gerente de Banco de Dados e Informações, Nível DGA-8

DENISE PONTES DUARTE - Superintendente de Saneamento Ambiental, Nível DGA-4

FABIANA MORAES DE OLIVEIRA - Coordenadora de Planos e Programas de Saneamento, Nível DGA-6

FABIO CRISTIANO BUZZI - Coordenador de Projetos e Assistência Técnica de Saneamento Nível DGA-6

REGIANE DA COSTA ARRUDA - Gerente de Projetos de Saneamento, Nível DGA-8

LÚCIA FLÁVIA MILANI DIAS RAMOS - Superintendente de Projetos e Orçamento, Nível DGA-4

ELIANA APARECIDA GAGLIARD STECH - Coordenadora d e Quantificação e Orçamento, Nível DGA-6

MARIANA SOARES ARANTES - Gerente de Orçamento e Pesquisa de Preços, Nível DGA-8

ADELMO DANIEL DE BARROS - Coordenador de Projetos Complementares, Nível DGA-6

MURILLO FELIPPE REBELATO - Gerente de Instrução Técnica de Processos Licitatórios, Nível DGA-8

CHARLOT MATOS FIGUEIREDO - Assessora Técnica I, Nível DGA-4

RAFAEL LUIS RIBEIRO ITO - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

LUIZ ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

EDSON NIVALDO BRASIL DE OLIVEIRA – Superintendente de Pavimentação Urbana e Projetos Estratégicos, Nível DGA-4

HUGO SZEZYPIOR - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

JOÃO DE ANDRADE PINHEIRO - Assistente Técnico I, Nível DGA-8

MICHELLE NUNES - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

GEISSANY GIULA MARTINS SILVA - Superintendente de Desapropriações, Nível DGA-4

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - Assessora Técnica I, Nível DGA-4

ANDRÉ LUIS CORREIA GOMES DE BENTO - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

ÁLVARO LUIZ GONÇALVES - Superintendente das Obras da Copa do Mundo, Nível DGA-4

PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

YGOR ASSAD DE LIMA - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

ADALTON VIEIRA DE MELO - Assessor Técnico I, Nível DGA-4

SÉRGIO AUGUSTO SOARES LEAL - Assessor Técnico II , Nível DGA5

ANTÔNIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO - Superintendente de Fiscalização, Controle e Qualidade de Obras, Nível DGA-4

THAYNA MENDONÇA DE ALMEIDA - Coordenadora de Gestão de Contratos, Vistoria e Avaliação de Imóveis Nível DGA-6

ARNALDO DA GUIA TAQUES - Gerente de Vistoria e Avaliação de Imóveis, Nível DGA-8

JAIR PRAXEDES CAPISTRANO JÚNIOR - Coordenador de Fiscalização, Controle e Qualidade, Nível DGA-6

RODRIGO INRI PAGOT DOS REIS - Coordenador de Fiscalização de Contratos e Convênios de Obras Públicas, Nível DGA-6

WELINGTON FIGUEIREDO ROMERO - Gerente de Fiscalização de Contratos e Convênios, Nível DGA-8

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC

LUZIMEIRE DA SILVA CARVALHO - Gerente Financeira, Nível DGA-8

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC

EDINALDO GOMES DE SOUSA - Secretário Adjunto de Política Educacional, Nível DGA-2

NELSON CORRÊA VIANA - Secretário Adjunto Executivo, Nível DGA-2

FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA - Secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Nível DGA-2

ALAN RESENDE PORTO - Secretário Adjunto de Obras da Educação, Nível DGA-2

ODOVALDO FORTE DALTRO - Secretário Adjunto de Gestão Educacional e Inovação, Nível DGA-2

ALFREDO TOMOO OJIMA - Secretário Adjunto de Relações Institucionais, Nível DGA-2

EDIULEN JESUS DE ARRUDA LEITE - Secretário Adjunto de Políticas de Gestão de Pessoas da Educação, Nível DGA-2

DOUGLAS DE JESUS ARAUJO - Secretário Adjunto de Administração e Aquisições, Nível DGA-2

Secretaria de Estado de Gestão – Seges

CARLOS MAR AYC CAMPELLO - Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, Nível DGA-2

DEBORA LOPES GAGINI - Superintendente da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso, Nível DGA-4

DIVANETE DIAS DA SILVA BARBIERO - Secretária Adjunta de Patrimônio e Serviços, Nível DGA-2

JARDEL RICARDO DE SOUZA LIMA - Secretário Executivo de Gestão, Nível DGA-2

LÚCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - Gerente Contábil, Nível DGA-8

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – Sejudh

BENEDITO CARLOS DE JESUS - Assistente de Gabinete, Nível DGA-10

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema

VICENTE FALCÃO DE ARRUDA FILHO - Secretário Adjunto de Gestão Ambiental, Nível DGA-2

BRUNO SATURNINO DO NASCIMENTO - Secretário Adjunto de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, Nível DGA-2

RAILDA ASSIS DOS SANTOS - Chefe de Unidade IV, Nível DGA-6

RODOLFO BENEDITO SALLES - Assistente Técnico I, Nível DGA-8

JÚLIO CÉSAR PREZA DE ARRUDA - Assessor Chefe I, Nível DGA-2

ALEX SANDRO MAREGA - Assessor Especial I, Nível DGA-2

CARLOS ALBERTO ALVES DE ROCHA JUNIOR - Assessor Especial I, Nível DGA-2

CÁSSIA ARAÚJO VENÂNCIO MATTOSO - Assessora Especial II, Nível DGA-4

ADRIANA DE CÁSSIA LEITÃO - Assessora Especial II, Nível DGA-4

FABIO LUIS HORDI - Superintendente de Tecnologia da Informação, Nível DGA-4

JANIO GONÇALO MACIEL DE MORAIS - Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração, Nível DGA-4

PAULO CESAR DA SILVA - Superintendente de Fiscalização, Nível DGA-4

OSMAR PRADO DE OLIVEIRA - Coordenador de Bens e Produtos Retidos, Nível DGA-6

VÂNIA MÁRCIA MONTALVÃO GUEDES CÉSAR - Gerente do Conhecimento e Educação Ambiental, Nível DGA-8

JEAN CARLOS HOLZ - Coordenador Coordenadoria de Agricultura e Pecuária Extensiva e Semiextensiva, Nível DGA-6

EVERALDO GASPARINI - Coordenador de Empreendimentos Energéticos, Nível DGA-6

ÉRICA DIAS DE MORAES - Gerente de Cadastro de Atividades de Baixo Impacto, Nível DGA-8

CATARINA GONÇALVES DE ALMEIDA - Superintendente de Licenciamento com Estudos de Impactos Ambientais, Nível DGA-4

MURILO MORGANDI COVEZZI - Superintendente de Recursos Hídricos, Nível DGA-4

LUIZ FELLIPE LEAL WEISSHEIMER - Superintendente de Gestão Florestal, Nível DGA-4

ZULMAR CURZEL - Diretor de Unidade Desconcentrada de Juína, Nível DGA-4

CELSO MARTIN COSTIN - Diretor de Unidade Desconcentrada Guarantã do Norte, Nível DGA-4

FELISBERTO ALVES DA SILVA - Gerente Regional Refúgio de Vida Silvestre Quelônios do Araguaia e Corixão da Mata Azul, Nível DGA-8

JOEL GUIMARÃES - Gerente Regional Parque Gruta da Lagoa Azul, Nível DGA-8

EDELSO FERREIRA RODRIGUES - Gerente Regional Parque Estadual Tucumã, Estação Ecológica do Rio Madeirinha e Estação Ecológica do Rio Roosevelt, Nível DGA-8

CELSO DE ARRUDA SOUZA - Gerente Regional do Monumento Natural Morro de Santo Antônio, Nível DGA-8

JOSÉ CANDIDO PRIMO - Gerente Regional da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, Nível DGA-8 MARIO DE CASTRO FERREIRA - Gerente Regional Estradas Parques, Nível DGA-8

LUCIANO NUNES - Gerente Regional APA Estadual Chapada dos Guimarães, Nível DGA-8

VALDÍVIO CÁSSIO SANTANA VAZ - Gerente Regional APA Nascentes do Rio Paraguai, Nível DGA-8

MARCIEL RAMOS OLIVEIRA - Assistente Técnico II, Nível DGA-9

JAQUELINYCLARA DE MOURA LEITE - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

ILARA NATIELLI DA TRINDADE SILVA - Assessora Técnico III, Nível DGA-6

ELIANA MARIA MORAES DE AGUIAR - Assistente Técnica I, Nível DGA 8

DIMAS PIMENTEL BARROSO - Assessor Técnico III, Nível DGA-6

SONIA CRISTINA SILVA SABO MENDES - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

ERLON MARCELINO BISPO - Assessor Técnico III , Nível DGA-6

HELDER VINICIUS LEITE DE CAMPOS - Assessor Técnico III, Nível DGA6

LUIZ EDUARDO DA SILVA - Assessor Especial III, Nível DGA-6

ROBERTO FERREIRA SOUZA - Assessor Técnico III, Nível DGA-6

ROSANE GEORGINA PEREIRA BOAMORTE - Assessor Especial III, Nível DGA-6

SÉRGIO SILVA DE JESUS - Assessor Técnico III, Nível DGA-6

VINICIUS DE SOUZA GUIMARÃES - Assessor Técnico III, Nível DGA-6

VIVIANE RITTER - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

Secretaria de Estado de Saúde – SES

FÁTIMA APARECIDA TICIANEL - Secretária Executiva de Saúde, Nível DGA-2

Secretaria de Estado de Segurança Pública – Sesp

EDSON EUGENIO DE SANTANA - Assistente Técnico II - função do Gabinete do Secretário Adjunto de Inteligência, Nível DGA-9

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – Sinfra

POLIANA VILALBA SOBRINHO - Assessora Especial II, Nível DGA-4

LICIO PEDRO VANNI RANGEL - Assistente Técnico I, Nível DGA-8

JEAN SALIBA DE SOUZA - Assessor Especial II, Nível DGA-4

REGINA AUXILIADORA NUNES DE FIGUEIREDO - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA - Secretário Adjunto de Transporte Intermunicipal e Concessões, Nível DGA-2

CLARISSA TAQUES BARINI PIRES - Assessora Especial III, Nível DGA6

DEBORA DAIANE SOUZA OLIVEIRA ROSA - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

MARCIANE PREVEDELLO CURVO - Secretária Adjunta de administração Sistêmica, Nível DGA-2

LUZENIR LIMA DE OLIVEIRA - Assessora Especial III, Nível DGA-6

ANDERSON ISHIZUKA HARDY - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES - Chefe de Unidade II do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, Nível DGA-4

FLANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA - Agente Público de Controle da Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI, Nível DGA-8

LENI TERESINHA LORENZET - Agente Público de Controle da Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI, Nível DGA-8

SIBELI NARDONI ROIKA - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

ERICKSEN VITAL OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Especial I, Nível DGA2

ANDREIA LORENZET - Chefe de Unidade II da Unidade de Desenvolvimento Organizacional, Nível DGA-4

VALKIRIA LEMES ZACARKIM - Assessora Especial III, Nível DGA-6

KEITH REGINA PRADO DOS SANTOS - Chefe de Unidade II da Unidade de Programas Especiais, Nível DGA-4

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE - Chefe de Gabinete, Nível DGA-4

LUIZ CARLOS MINGORANCE - Assessor Técnico II, Nível DGA-5

ADRIANA SILVEIRA HENRIQUE - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

RAFAEL PALAMIN MANZUTTI - Assessor Técnico II, Nível DGA-5

KEROLY FLAVIA BEZERRA DA SILVA - Assessora Especial III, Nível DGA-6

CAMILA BERNAL BARRETO - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

THAINARA CANDIDO DA SILVA E SOUZA - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA - Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Nível DGA-4

PATRICIA CHAGAS LIMA - Assessora Especial III, Nível DGA-6

LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO - Coordenador Contábil, Nível DGA-6

BRUNA MORAES RODRIGUES - Coordenador Financeiro, Nível DGA-6

JOSELY MIDON CAMPOS DA LUZ - Coordenadora de Orçamento, Nível DGA-6

LUDMILA CAVALCANTI DA SILVA MOURA - Superintendente Administrativa, Nível DGA-6

LUIS VINICIUS CARVALHO MOREIRA - Coordenador de Material e Patrimônio, Nível DGA-6

ALEXSANDRO SILVA DE JESUS - Gerente de Material, Nível DGA-8

BENEDITO JAIME DA SILVA JUNIOR - Gerente de Patrimônio, Nível DGA8

MARCELO DE SOUZA SANTANA - Coordenador de Transportes, Nível DGA-6

TEREZA ROSARIA DA SILVA - Coordenadora de Apoio Logístico, Nível DGA-6

LUCIANE APARECIDA COIÇARE - Gerente de Protocolo, Nível DGA-8

WAGNER RODRIGUES DA SILVA - Gerente de Arquivo, Nível DGA-8

ROSENILDA SOUZA CUNHA - Gerente de Serviços Gerais, Nível DGA-8

INGEBORG GISELA GUNTHER BEGER - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

SOYANNE ALMEDIA SANTANA - Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, Nível DGA-8

SAMARA BRANT FERREIRA - Superintendente de Aquisições e Licitações, Nível DGA-4

AURO ELIAS FERNANDES DA SILVA - Assistente Técnico I, Nível DGA-8

SIMONE PEIXOTO DA SILVA - Função - Pregoeira, Nível DGA-6

MIRCELLY LAURA SANT’ANNA DE SOUZA OJEDA - Coordenadora de Aquisições e Licitações, Nível DGA-6

FABIO YAMAMURA BUENO - Coordenador de Gestão do GEOBRAS, Nível DGA-6

CRISTINA DE SOUZA FERREIRA - Superintendente de Contratos e Convênios, Nível DGA-4

MELIANE MARCELLE PEREIRA - Coordenadora de Contratos, Nível DGA-4

ISADORA LIGIA ORDANO - Gerente de Gestão de Contratos, Nível DGA8

ANANEY RODRIGUES LEITE - Coordenadora de Convênios, Nível DGA-6

PALOMA PEDROSO - Gerente de Gestão de Convênios, Nível DGA-8

GERALDO TANAMATI - Superintendente de Tecnologia da Informação, Nível DGA-4

PATRICIA GRAZIELY ANTUNES DE MENDONÇA - Coordenadora de Desenvolvimento de Sistemas, Nível DGA-6

CARLA FABIANA LISBOA CAMPOS - Coordenadora de Infraestrutura e Serviços, Nível DGA-6

PAULO FERNANDES RODRIGUES - Superintendente de Engenharia, Nível DGA-4

JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS - Assessor Especial II, Nível DGA-4

MATHEUS MARCHESSI NEVES - Assessor Especial III, Nível DGA-6

JANAINA CRISTINA DA SILVA - Assessora Especial III, Nível DGA-6;

JULIO MANGINI FERNANDES NETO - Superintendente de Controle da Execução de Obras, Nível DGA-4

FRANKLIN FERNANDO EPAMINONDAS DE ARAUJO - Assessor Especial III, Nível DGA-6

NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - Coordenadora de Meio Ambiente, Nível DGA-6

DIOGO MENEZES SOUZA - Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I, Nível DGA-4

RODRIGO ALONSO LEMES - Gerente de Manutenção Direta, Nível DGA8

ALEXANDRE ZIGOSKI AMERICO VIEIRA - Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras II, Nível DGA-4

LAIZA BEATRIZ CARDOSO DE JESUS - Assistente Técnica I, Nível DGA8

PAULA JANAYNA FENERICH - Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III, Nível DGA-4

LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - Superintendente de Concessões, Nível DGA-4

ELISA MAURO GOMES - Superintendente de Projetos e Plano Diretor, Nível DGA-4

MAKSAILA AMARAL MOURA CAMPOS - Superintendente Aeroportuária, Nível DGA-4

SILVIO PEREIRA DA ROSA - Assessor Especial III, Nível DGA-6

IVO DA COSTA - Superintendente de Operação de Rodovias, Nível DGA-4

VIVIANE CRISTINA FORTES GUIA - Superintendente de Transporte Intermunicipal, Nível DGA-4