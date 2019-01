DO RDNEWS



O deputado federal Carlos Bezerra (MDB) avalia que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem condições de implementar as reformas politica, previdenciária e tributária, três das consideradas mais importantes para o país atualmente.

“Um novo governo, com força política, pode sim liderar as principais reformas que o país precisa. Sinto ambiente e, mais que isso, disposição do novo governo pra isso”, admite Bezerra.

Em seu quinto mandato como deputado federal, Carlos Bezerra entende que o momento é de união de esforços para que o país possa superar a crise econômica.

Os indicadores de retomada da economia, para ele, mostram que as reformas iniciadas pelo ex-presidente Michel Temer foram importantes, mas que a consolidação disso depende de novos avanços. “A necessidade de reformas é clara, urgente”, considera o líder emedebista.

Na reforma politica, Bezerra defende o fim das coligações nas proporcionais e o voto distrital misto, entre outas mudanças. Já na reforma tributária, entende a necessidade de um novo pacto federativo, que garanta uma redistribuição justa da arrecadação.

“O modelo atual claramente está superado, não contempla o cidadão que precisa da ação do Estado”, defende. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações de que pretende implementar uma política de descentralização de recursos. Na Previdência, Bezerra entende que a reforma que está no Congresso, ou mesmo as mudanças que serão propostas pelo novo governo, devem ser objeto de muita discussão ainda, mas que serão aprovadas porque o “Brasil não pode mais esperar”.

Sobre o apoio do MDB ao governo Bolsonaro, Bezerra diz que existem conversações em Brasília, mas avalia que independente de apoio formal ou não, cabe à Câmara Federal apoiar todos os projetos de interesse do país.

“Os setores do governo estão dialogando, conversando com todos os segmentos, não há radicalismo. Isso conta muito”, pondera.