DA REDAÇÃO



O eleitorado de Mato Grosso sofreu redução de 4,1% nos últimos 12 meses. Dados estatísticos apontam uma redução no número de eleitores inscritos no Estado de 2.263.209 para 2.170.047, entre janeiro de 2018 a janeiro deste ano.

O levantamento considera apenas as inscrições em situação regular com a Justiça Eleitoral, não sendo considerados para fins de estatísticas as inscrições canceladas ou suspensas.

Dos 142 municípios mato-grossenses, 109 tiveram aumento na quantidade de eleitores cadastrados e 33 sofreram redução.

No período avaliado, Lucas do Rio Verde apresentou o maior índice de crescimento em seu eleitorado que passou de 39.514 para 43.056. Na sequência está Brasnorte que passou de 10.663 para 11.531 eleitores. Na última colocação, entre os municípios que apresentaram crescimento de eleitorado está Alto Garças, com aumento percentual de 0,1% (de 7.319 para 7.323).

Entre os municípios que sofreram redução no quantitativo de eleitores estão os que passaram pela revisão com cadastro biométrico. Isso ocorreu porque a Justiça Eleitoral cancelou a inscrição eleitoral de todos os eleitores que não atenderam à convocação.

Diante desse cenário, Várzea Grande sofreu uma redução de 24% (de 183.968 para 139.843), seguido por Cuiabá, com perca de 24% (de 413.975 para 327.273) e Sinop, que de 93.316 cadastrados passou para 87.810, o que representa um percentual de – 17,6%.

Nos próximos meses os eleitores que estão com o título cancelado devem procurar à Justiça Eleitoral para regularização, fato que irá modificar o quantitativo de eleitores.