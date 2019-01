"Agradeço a imediata reação de apoio deiante do atropelo da ditadura contra o meu marido. Já estou com ele. A ditadura não poderá dobrar seu espírito de luta", postou sua esposa Fabiana Rosales no Twitter.

Instantes após a notícia da detenção, deputados e líderes do Voluntad Popular (VP), partido em que Guaidó atua, informaram à agência espanhola EFE que o parlamentar havia sido libertado e que enviou uma mensagem às pessoas que esperavam por ele em Vargas, onde faria um comício, para que não saíssem do local. Agradeço a imediata reação de apoio deiante do atropelo da ditadura contra o meu marido. Já estou com ele. A ditadura não poderá dobrar seu espírito de luta

A conta de Twitter oficial da Assembleia Nacional, de maioria oposicionista, postou um vídeo que seria da ação na rodovia onde Guaidó foi detido. Pediu saída de Maduro Na sexta-feira, Guaidó disse num evento público em Caracas que estava disposto a assumir a presidência venezuelana depois que a oposição declarou o segundo mandato do presidente Nicolás Maduro como ilegítimo.

"A Constituição me dá legitimidade para exercer o cargo da Presidência da República, para convocar eleições, mas preciso do apoio dos cidadãos para tornar isso uma realidade", disse o deputado a algumas centenas de pessoas que se concentraram no leste de Caracas para denunciar a "ilegitimidade" de Maduro.