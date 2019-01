CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Nos últimos quatro anos, o Poder Executivo reduziu pela metade o montante de recursos públicos aplicados em investimentos e nas chamadas inversões no Estado.

Em 2014, do Orçamento do Estado - fixado em R$ 13,3 bilhões -, 14,83% eram destinados para investimentos e inversões (aquisição de bens imóveis e bens de capital, entre outros).

Já em 2017, esse percentual foi reduzido para 6,12% do Orçamento estadual. Ou seja, em quatro anos, o Estado perdeu mais da metade da capacidade de realizar obras, por exemplo.

Neste mesmo período, contudo, os valores dispensados em despesas obrigatórias (gastos com folha salarial, aposentadoria, Saúde e Educação, repasse aos Poderes, municípios, entre outros) cresceram 17,7%.

Há quatro anos, 64,22% do Orçamento do Poder Executivo era consumido por essas despesas. Em 2017, esse percentual passou para 75,59%.

Veja o gráfico:

Os números constam na apresentação feita pelo governador Mauro Mendes (DEM) e pelo secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, como parte do chamado “Pacto por Mato Grosso”, que vem sendo proposto pelo Poder Executivo para vencer a crise econômica.

A ideia, segundo Mendes, é “buscar rumos para a correção do desequilíbrio fiscal e estrutural do Estado”.

Para tanto, o Executivo já encaminhou um pacotão de projetos para Assembleia Legislativa e que, entre outros pontos, preveem a contenção do aumento do déficit do Estado, o reequilíbrio fiscal entre receitas e despesas, além da recuperação da capacidade de investimento.

Leia mais sobre o assunto:

Mendes entrega projetos e pede apoio para evitar “caos absoluto”

Projeto: RGA só será concedida se receita for maior que despesa

Projeto cria poupança para investimento e veta bomba a sucessor

Projeto de lei inclui milho, exportações e sobretaxa algodão em MT