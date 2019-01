Deputado diplomado Ullysses Moraes defende chapa com novatos

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O deputado estadual diplomado Ulysses Moraes (DC) afirmou que existe uma articulação, entre os chamados novatos, para disputar a Mesa Diretora na Assembleia Legislativa contra o atual presidente Eduardo Botelho (DEM).

A nova legislatura, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, conta com 14 deputados novatos e 10 reeleitos. De acordo com Moraes, caso se unam, o grupo tem força para evitar que Botelho, que é considerado favorito, se reeleja.

O atual presidente já definiu em sua chapa a deputada Janaina Riva (MDB) como 1ª vice-presidente e o deputado Max Russi (PSB) como primeiro-secretário.

Além disso, Botelho conta com a simpatia do governador Mauro Mendes (DEM), que afirma que não está interferindo no processo.

“Nós temos conversado muito por telefone. O que temos percebido é que grande parte dos novatos quer, sim, fazer uma nova construção. E hoje temos um número considerável de parlamentares para fazer esse enfrentamento”, disse.

A renovação de mais de 50% no parlamento é uma resposta das urnas e demonstra o sentimento de querer uma gestão nova

Moraes disse que tem conversado constantemente com os deputados diplomados Delegado Claudinei (PSL) e Sílvio Favero (PSL) sobre a composição de uma eventual chapa.

“Tenho falado muito com eles. Eu defendo essa composição. Acho que a sociedade nos colocou lá para isso. A renovação de mais de 50% no parlamento é uma resposta dada nas urnas e demonstra o sentimento de querer algo novo, de querer uma gestão nova”, afirmou.

Nomes

Ainda em estágio preliminar, as conversas não levaram a nomes que possam compor a chapa.

“Nós não temos vaidade em relação a isso. Posso ser eu, pode o Silvio, pode ser o Claudinei. O que precisamos é de um novato”.

“E já declarei, mais de uma vez, que o Botelho não tem meu voto de maneira alguma”, disse o deputado.

A eleição está marcada para 1º de fevereiro. A nova diretoria será responsável pelo biênio 2019/2020 e administrará um orçamento de R$ 506 milhões.