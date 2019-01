CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Em sua terceira semana à frente do Palácio Paiaguás, o governador Mauro Mendes (DEM) tem dado continuidade às demissões de servidores comissionados do Poder Executivo. No Diário Oficial do Estado que circula nesta quarta-feira (16), mais 86 exonerações foram publicadas.

Entre os cortes feitos, aparecem seis secretários adjuntos. Três deles estavam lotados na Secretaria de Estado de Assistência Social (Setas): Rosiane Mahara Andrade (Adjunta de Trabalho e Cidadania), Marile Cordeiro Ferreira (Adjunta de Assistência Social) e Antonio Raimundo de Figueiredo Neto (Adjunto de Administração Sistêmica).

Também foram exonerados o secretário adjunto de Ciência Tecnologia e Inovação (Secitec), Alex Jony Silva; o de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Elias Alves de Andrade; e a de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Carolina Angélica Karlindki Herrero.

Os demais cortes atingem as seguintes secretarias e instituições: Casa Civil (2); Procuradoria Geral do Estado (1), Polícia Judiciária Civil (1); Politec (1); Cultura (14); Ciência e Tecnologia (22); Desenvolvimento Econômico (1); Fazenda (2); Gestão (4); Meio Ambiente (1); Planejamento (10); Saúde (3); Segurança Pública (6); Assistência Social (18).

Os atos são assinados pelo governador e pelo chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Desde antes de assumir o Governo, Mendes já havia anunciado que iria dispensar 3 mil pessoas - entre ocupantes de cargos comissionados, contratados e de função gratificada - para reduzir as despesas do Estado.





Veja lista por secretarias:

Casa Civil

ARISTELA YANUMA ROCHA POROFO MACEDO de Assessora Especial II, Nível DGA-4

GABRIEL CLISTENES GUEDES DA CRUZ Assessor Especial II, Nível DGA-4

Procuradoria Geral do Estado



IVONE SOUZA MAYER Gerente Financeira, DGA-8

Polícia Judiciária Civil



MARIO DEMERVAL ARAVECHIA DE RESENDE Diretor de Execução Estratégica, Nível DGA-4

Politec



JOEL PEREIRA PAIM Gerente de Perícias de Identificação Veicular, Nível DGA-8

Secretaria de Cultura



CAMILA CAPISTRANO DE CAMARGO - Chefe de Gabinete, Nível DGA-4

ANDRÉIA CAROLINA DOMINGUES - Assessor Especial II, Nível DGA-4

DAYANNA LÉLIA BOMTEMPO MATTEUSSI - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

JOAO ANDERSON PEREIRA HERANE - Gerente de Patrimônio e Almoxarifado, Nível DGA-8

CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE ANDRADE - Coordenadora de Interiorização da Cultura, Nível DGA-6

MARIA SEBASTIANA MIRANDA - Gerente de Povos Tradicionais e Comunidades Rurais, Nível DGA-8

FERNANDO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS - Superintendente de Patrimônio Histórico e Cultural, Nível DGA-4

ROBINSON DE CARVALHO ARAUJO - Coordenador de Patrimônio Cultural, Nível DGA-6

FERNANDA QUIXABEIRA MACHADO - Gerente de Equipamentos Culturais, Nível DGA-8

LUCIWALDO PIRES DE ÁVILA - Gerente de Inventário, Tombamento e Registro, Nível DGA-8

EDILBERTO ANGELO MAGALHÃES - Coordenador de Articulação Institucional, DGA-6

RENATO DA SILVA BEZERRA - Assessor Especial II, Nível DGA-4

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA FILHO - Assessor Especial II, Nível DGA-4

MARCIANNE CRISTINNE QUIXABEIRA DOS SANTOS ROSA - Superintendente Administrativa, Nível DGA-4

Secretaria de Ciência e Tecnologia



ALEX JONY SILVA - Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nível DGA-2

ANTONIO FERNANDES DO AMARAL - Chefe de Unidade II do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, Nível DGA-4

ARCILIO JESUS DA CRUZ - Chefe de Gabinete, Nível DGA-4

ANA CAROLINA GOMES DA ROSA MUNIZ - Assessora Técnica I, Nível DGA-4

JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA - Assessor Técnico II, Nível DGA-5

OSVALDO DE SOUZA BRITO - Assessor Técnico III, Nível DGA-6

RENNER ALMEIDA COSTA - Assistente Técnico I , Nível DGA-8

FABIANA PEREIRA VILACIAN - Gerente de Orçamento e Convênios, Nível DGA-8

EMÍLIA SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO SOUSA - Gerente Contábil, Nível DGA-8

CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEREDO - Gerente de Contratos, Nível DGA-8

JUCILENE MATSUBARA RIBEIRO DAMACENO - Coordenador de Patrimônio e Serviços, Nível DGA-6

VALDINEI NUNES DE OLIVEIRA - Assistente Técnico I , Nível DGA-8

VALDOMIRO EVERSON RIGOLIN - Gerente de Transportes, Nível DGA-8

TADEU AMORIM DA SILVA - Assistente Técnico I, Nível DGA-8

AMANDA JOTA TEIXEIRA - Gerente de Protocolo e Arquivo Setorial, Nível DGA-8

JOANA CAROLINA MORENO LEMOS - Coordenadora de Fiscalização, Nível DGA-6

MARÍLIA RODRIGUES DE AMORIM - Assistente Técnica I, Nível DGA-8

ADRIANO JARDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assistente Técnico I, Nível DGA-8

KELEN CRISTINA BREZOVSKY DOMICIANO - Coordenadora de Desenvolvimento Educacional da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Município de Alta Floresta, Nível DGA-6

SILVANA CRISTINA AZEDO DE OLIVEIRA - Gerente de Apoio Pedagógico da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Município de Barra do Garças, Nível DGA-8

FABRICIA DOS SANTOS DE LIMA - Assessora Técnica III da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Diamantino, Nível DGA-6

ANA CAROLINA DE SOUZA ADARI ASSIS - Coordenadora de Integração Escola e Comunidade da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Município de Diamantino, Nível DGA-6

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ELIAS ALVES DE ANDRADE Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, Nível DGA-2

Secretaria de Fazenda



CLEIDE REGINA DA COSTA Superintendente de Gestão Financeira do Tesouro, Nível DGA-4

JOSÉ ALBERTO MATTOS GUIMARÃES - Coordenador de Gestão dos Repasses Financeiros, Nível DGA-6

Secretaria de Gestão

FABIANA PATRICIA BATISTA DE ARAUJO - Assistente Técnico II, Nível DGA-9

LUAN THADEU LEITE NERY - Assistente de Gabinete, Nível DGA-10

JOSÉ AUGUSTO DE ABREU Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, Nível DGA-4

ROBERTA ABREU BALÃO Assistente Técnico I, Nível DGA-8

Secretaria de Meio Ambiente



MARCO TULHO DO VALE Gerente de Transportes, Nível DGA-8

Secretaria de Planejamento



CAROLINA ANGÉLICA KARLINSKI HERRERO Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, Nível DGA-2



CRISTIANE PICOLIN SANCHES - Chefe de Unidade II do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, Nível DGA-4; A pedido

JOSÉ BUSSIKI FIGUEIREDO - Assessor Especial I, Nível DGA-2

KLEBERSON BENEDITO AMORIM NUNES - Assessor Especial II, Nível DGA-4

DANILO PIRES MONTEIRO - Assessor Técnico III, DGA-6

VIVIAN GABRIELLE VILAS BOAS DE SOUSA - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

GRAZIELLY ÉRIKA BASÍLIA RONDINA - Coordenadora de Gestão de Pessoas, DGA-6

WILLIAM DE ALMEIDA - Coordenador de Projetos Prioritários, DGA-6

EDUARDO MATSUBARA - Coordenador de Estudos Socioeconômicos, DGA-6

ANACLEIA SOARES PEREIRA DIAS - Coordenadora de Métodos Estatísticos, de Pesquisa e de Indicadores, DGA-6

Secretaria de Saúde

CARLOS ALBERTO MARTINS de Assessor Especial I, Nível DGA-2

CATIANE PERON Assessora Técnica II, Nível DGA-5

JOSELINO ALMEIDA MATOS Assessor Técnico II, Nível DGA-5

Secretaria de Segurança Pública



DYANA CARDOSO DE SOUZA de Assessora Técnica II, Nível DGA-5

ROZAN HAUAGGE DOS SANTOS - Assessor Técnico II, Nível DGA-5

FERNANDO MARTIN LOPES - Coordenador de Inteligência, Nível DGA-6

ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - Coordenadora de Contra Inteligência, Nível DGA-6

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA BARDI - Gerente de Segurança Orgânica, Nível DGA-8

FABIANE DE SOUSA MELO - Coordenadora de Estatística e Análise Criminal, Nível DGA-6

Secretaria de Assistência Social

ALEXANDRE MANINI Superintendente Administrativo, Nível DGA-4

BENEDITO CONRADO DA COSTA Gerente Contábil, Nível DGA-8

ROSIANE MAHARA ANDRADE - Secretária Adjunta de Trabalho e Cidadania, Nível DGA-2

MARILE CORDEIRO FERREIRA - Secretária Adjunta de Assistência Social, Nível DGA-2



ILA PIRES FERNANDES - Assessora Chefe I, Nível DGA-2

ANTONIO RAIMUNDO DE FIGUEIREDO NETO - Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, Nível DGA-2

ALINE LAURA DE SOUZA - Chefe de Gabinete, Nível DGA-4

DAIANE MONICA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO DE JESUS - Assessora Especial II, Nível DGA-4

JANAINA PESSOA DA COSTA - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

GIOVANA ORRIGO GARCIA DAL MASO - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

MARIA SUELI FERREIRA - Assessora Técnica II, Nível DGA-5

CAROLINA IANI RUBINICH IANNOTTI - Assessora Técnica III, Nível DGA-5

ANGELICA REGINA MATOS DA CUNHA - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

MILENY GATTAS METELO - Assessora Técnica III, Nível DGA-6

ADILSON DOS REIS E SILVA - Superintendente de Trabalho, Empreendedorismo e Qualificação Profissional, DGA-4

JOAO PAULO DA SILVA GRANDO - Superintendente de Promoção a Cidadania, DGA-4

MIRANIR JANUÁRIO DE OLIVEIRA ALCÂNTARA - Superintendente da Família e Serviços Socioassistenciais, DGA-4

APARECIDO SAMUEL DE CASTRO CAVALCANTE - Superintendente de Inclusão Social de Inclusão Social, DGA-4