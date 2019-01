THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Segurança Pública Alexandre Bustamante afirmou que a frota de viaturas das polícias Civil e Militar só irá rodar 100% em fevereiro.

O policiamento em Mato Grosso vem sendo realizado, desde a semana passada, com apenas metade da frota, por conta de falta de pagamento às empresas que alugam as viaturas para o Estado. A dívida é de mais de R$ 13,5 milhões.

Bustamante alegou que é "humanamente impossível" resolver todos os problemas da gestão passada em pouco mais de 15 dias. Frisou, porém, que vem conversando com as empresas que, segundo ele, têm demostrado sensibilidade com a crise financeira do Estado.

Além do débito com as locadoras, o Governo também tem uma dívida com os fornecedores de combustíveis. Atualmente, o valor da dívida é de R$ 6 milhões.

Eu acredito que as empresas estão sensíveis a isso. Por isso, a gente acredita que até o dia 15 fevereiro, o problema de viatura no Estado esteja resolvido

“No início do ano, 45% das viaturas operacionais estavam em processo de recolhimento, manutenção e troca de contratos. Coincidiu tudo no mesmo momento. O governador mandou resolver o problema. Estamos sentando com os fornecedores, pedindo um prazo maior, afinal de contas nosso governo completa hoje 16 dias. É humanamente impossível resolver um problema de não pagamento de cerca 100 dias atrás, em 16 dias”, disse o secretário, na quarta-feira (16).

“Eu acredito que as empresas estão sensíveis a isso. Por isso, a gente acredita que até o dia 15 fevereiro o problema de viatura no Estado esteja resolvido”, acrescentou.

Bustamante afirmou ainda que o governador Mauro Mendes está fazendo o possível para conseguir resolver o problema de caixa do Estado.

Citou como exemplo o pacotão de projetos encaminhados para votação na Assembleia Legislativa na semana passada e que visam, principalmente, o corte de gastos e aumento da receita.

No total, são quatro projetos: o novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), a reforma administrativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e o que estabelece critérios para o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) ao funcionalismo público.

“Se a gente conseguir diminuir o custo e melhorar a arrecadação, a gente consegue resolver os problemas das viaturas, dos combustíveis, dos investimentos necessários para Segurança, para o servidor receber no mês. Tudo isso está sendo tomado, demanda tempo, demanda, mas as medidas necessárias para solucionar os problemas estão sendo tomadas”, pontuou.