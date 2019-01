CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) disse que vai sugerir ao governador Mauro Mendes (DEM) a pactuação de um acordo entre o Executivo e os demais poderes e instituições, como forma de colocar em dia o salário dos servidores públicos do Estado.

Wilson já formulou um documento que será entregue ao secretário chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

A medida, segundo ele, prevê que os poderes abram mão de seus duodécimos (repasse constitucional) por pelo menos três semanas. Desta forma, Mendes quitaria a folha do funcionalismo relativa ao mês de dezembro do ano passado, além do 13º daqueles que ainda não receberam o benefício.

O duodécimo, desta forma, seria pago aos poderes ao longo do ano.

“A ideia é fazer um acordo com poderes e instituições, pedir uma espécie de ‘moratória branca’ num período de duas a três semanas, no máximo. Não repassa nada aos poderes e coloca em dia salários de servidores”, disse Wilson.

“Todos abririam mão dos repasses constitucionais obrigatórios por algumas semanas, sem renunciar a seus duodécimos. Apenas permitiriam que o Executivo concentrasse esforços para quitar esse restante da folha. Aí, ao logo do ano isso é reposto”.

A justificativa do parlamentar é que, fora o Poder Executivo, todos os demais já conseguiram quitar os salários de dezembro e o 13º de seus servidores.

“A situação dos Poderes e instituições é muito mais confortável que a do Executivo. Quem está em débito com o servidor é o Executivo. Em Mato Grosso, nada é mais urgente, nada é mais grave do que resolver a questão dos atrasos com os servidores do Executivo”, afirmou o tucano.

“Sem panfletagem”

Wilson disse que a proposta não pode ser considerada uma “panfletagem” de sua parte.

O deputado afirmou que ele próprio adotou medida semelhante à época em que foi prefeito de Cuiabá e o Alencastro tinha três folhas salariais em atraso.

Na ocasião, ele chamou fornecedores e pediu que aqueles que tivessem condições de continuar oferecendo serviços ao Município - sem receber por um período - que assim o fizesse, com a garantia de que receberiam pelos serviços prestados assim que o pagamento de salário dos servidores fosse normalizado.

“Fiz isso quando fui prefeito em 2005. Tinha situação grave. Chamei fornecedores e fiz a moratória. Não foi nem documento, foi um acordo falado, fio de bigode. Todo mundo colaborou e, em 56 dias, coloquei em dia folhas que estavam em atraso”, afirmou.

“Vou entregar essa proposta ao secretário Mauro Carvalho, deixando claro não haverá renúncia de duodécimo, em hipótese alguma. Nada mais humano neste momento do que permitir que servidores do Executivo tenham acesso a seus salários”, concluiu o deputado.

Escalonamento

O governador Mauro Mendes decidiu escalonar os salários do mês de dezembro a serem pagos em janeiro.

A primeira parcela - aposentados e pensionistas e servidores que recebem até R$ 4 mil - foi paga no dia 10 de janeiro.

Para o dia 24 de fevereiro está previsto o pagamento dos servidores que ganham acima de R$ 4 mil e menos que R$ 6 mil liquido.

E por fim, no dia 30 de janeiro, ocorre o pagamento de todos que ganham acima de R$ 6 mil.

