DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá publicou, nesta quinta-feira (17), uma lei complementar que concede ganho real de 4% nos salários dos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Conforme a legislação, os percentuais foram concedidos de forma parcelada, com 2% sobre a folha de dezembro de 2018 e 2% sobre a folha de fevereiro de 2019.

O reajuste, que dá ganho real aos servidores, será somado à Revisão Geral Anual (RGA) concedida em julho deste ano, no total de 3,53%, perfazendo um aumento de 7,53% nos salários dos servidores da Pasta.

O reajuste foi publicado no Diário Oficial de Contas que circulou nesta quina-feira (17).

Com a nova lei, um professor que leciona 40 horas semanais poderá receber até R$ 8.151,90 de salário ao mês.

A medida do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) contrasta com a situação do Governo do Estado, que está com dificuldade financiera e pode não pagar a RGA dos servidores do Executivo.