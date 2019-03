CÍNTIA BORGES

O ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva (PDT) anunciou que é pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá na eleição de 2020.

Julier, que já foi candidato no pleito passado, ficou em quarto lugar na disputa, com 8,12% dos votos válidos.

“Eu sou pré-candidato, estou à disposição do meu partido. Mas a definição será feita em Cuiabá, em cima do que foi definido aqui pelo Diretório Nacional do PDT”, disse o ex-juiz ao MidiaNews.

O pré-candidato participou nesta segunda-feira (18) de uma convenção do PDT em Brasília. Conforme o ex-magistrado, no encontro foram definidos novos nomes para o diretório e discutidas as estretégias para as eleições em 2020 e 2022.

“Eu permaneço no Diretório Nacional. A orientação é para que haja candidatos a prefeito em todas as capitais. Mas isso será decidido ao longo do ano pelo partido”, disse Julier.

Com o nome de Julier, cresce a lista de pré-candidatos à cadeira de prefeito no Palácio Alencastro.

Além dele e do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que deve ir à reeleição, são ventilados ainda como possíveis candidatos a superintendente do Procon-MT, Gisela Simona, o deputado federal Valtenir Pereira (MDB) e o ex-deputado federal Victorio Galli (PSC).

Derrota nas urnas

Julier reconhece que o desempenho em 2016 foi aquém do esperado. Ele atribui a derrota nas urnas ao embate nacional que culminou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em agosto de 2016.

“Nós tivemos em 2016 uma conjuntura muito difícil. Houve um golpe de estado [impeachment da Dilma] e os partidos que eram da coligação estavam sofrendo o golpe. Então era uma situação difícil”.

“Agora vamos para 2020 em uma situação diferente, com Governo Federal [presidente Jair Bolsonaro], que sinceramente não aguenta mais dois meses. Do ponto de vista do Estado, nós trocamos o governador. Então em uma conjuntura bem diferente”, disse.