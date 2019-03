CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O deputado federal Neri Geller (PP) é integrante da bancada mato-grossense na Câmara Federal que mais usou a cota parlamentar no primeiro mês de mandato da atual legislatura.

Ele consumiu R$ 17.773,80, conforme dados disponibilizados no Portal Transparência da Câmara Federal.

Em segundo lugar, aparece o emedebista Juarez Costa, com gastos totais de R$ 17.455,78.

A cota parlamentar é um recurso usado para custear as despesas do mandato e inclui, por exemplo, gastos com passagens aéreas, telefonia, divulgação da atividade parlamentar, locação de veículos, serviços postais, dentre outros.

O valor varia conforme o Estado de cada deputado, já que leva em conta o preço das passagens aéreas até Brasília. Para cada deputado federal de Mato Grosso, o montante mensal é de R$ 39.428,03.

Ao total, os oito parlamentares do Estado consumiram R$ 64.333,05.

Gastos por deputado:

Neri Geller (PP) – R$ 17.773,80

O maior volume de gastos relacionados pelo deputado Nerui Geller foi com locação ou fretamento de veículos: R$ 7 mil.

Ele também listou R$ 5 mil usados para divulgação de atividade parlamentar; R$ 1,6 mil em emissão de bilhete aéreo; R$ 1,2 mil em hospedagens, além de R$ 980 gastos com combustíveis e lubrificantes e outros R$ 929 para manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar.

Juarez Costa (MDB) – R$ 17.455,78

Segundo deputado que mais se utilizou do recurso, Juarez Costa disse ter gasto R$ 9,3 mil em locação ou fretamento de veículos.

O deputado federal Juarez Costa, segundo colocado em gastos no primeiro mês

Também foram desembolsados R$ 3,6 mil com passagens aéreas; R$ 2,4 mil em combustíveis e lubrificantes e R$ 1,2 mil para manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar.

Rosa Neide (PT) – R$ 9.507,12

As maiores despesas da deputada Rosa Neide foram com locação ou fretamento de veículos: R$ 3,6 mil.

Outros R$ 2,8 mil foram gastos com combustíveis e lubrificantes; além de R$ 781 para fornecimento de alimentação da parlamentar; R$ 616 em passagens aéreas; R$ 599 listados como emissão de bilhete aéreo e R$ 487 em telefonia.

Jose Medeiros (Podemos) – R$ 8.359,10

As despesas de José Medeiros no primeiro mês de atividades na Câmara Federal foram com combustíveis e lubrificantes, com os quais foram gastos R$ 6 mil; R$ 1,9 mil em passagens áreas e R$ 431 com outras despesas.

Emanuelzinho (PTB) – R$ 5.491,18

O deputado Emanuelzinho disse ter gasto R$ 2,5 mil para divulgação de atividade parlamentar; além de R$ 2,1 mil para manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar e mais R$ 834 com combustíveis e lubrificantes.



Dr. Leonardo (Solidariedade) – R$ 3.817,92

Em seu primeiro mandato na Câmara Federal, dr. Leonardo afirmou ter gasto R$ 900 com consultorias e trabalhos técnicos; R$ 783 em manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar; R$ 776 com combustíveis e lubrificantes.

Outros R$ 736 foram usados para emissão de bilhete aéreo e mais R$ 417 com fornecimento de alimentação do parlamentar.

Nelson Barbudo (PSL) – R$ 1.566,70

Nelson Barbudo, por sua vez, aparece como um dos deputados que menos se utilizou da cota.

Foram gastos R$ 1,1 mil em combustíveis e lubrificantes; R$ 300 com serviços postais e mais R$ 103 para manutenção de escritório de apoio a atividade parlamentar.

Carlos Bezerra (MDB) – R$ 361,44

O deputado Carlos Bezerra listou apenas R$ 361 em gastos, todos com serviços postais.

Bezerra se licenciou do cargo no último dia 27 para tratamento de saúde. Ele deve ficar 4 meses ausente da Câmara.