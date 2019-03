O réu na ação dos Grampos, coronel Zaqueu Barbosa, que negou ter participado do esquema

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O ex-comandante geral da Polícia Militar, coronel Zaqueu Barbosa, ingressou com pedido para ser novamente interrogado na ação que apura os crimes militares relativos ao suposto esquema de grampos clandestinos operado em Mato Grosso.

O pedido foi protocolado na tarde desta segunda-feira (18) na 11ª Vara Militar de Cuiabá, para análise do juiz Marcos Faleiros. A reportagem não teve acesso ao teor do pedido de Zaqueu.

Também são réus na ação penal sobre o esquema os coronéis Evandro Alexandre Lesco e Ronelson Barros, ex-chefe e ex-adjunto da Casa Militar, respectivamente; o coronel Januário Batista; e o cabo Gérson Correa Júnior.

Em julho de 2017, o ex-comandante negou ter ordenado a criação de núcleo para que houvesse um suposto esquema de escutas telefônicas clandestinas.

Alair Ribeiro/MidiaNews O pedido será analisado pelo juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara Militar de Cuiabá

Na ocasião, ele ainda tentou adiar o depoimento alegando fortes dores em decorrência de uma hérnia inguinal. No entanto, o magistrado não acatou ao pedido.

Novos interrogatórios

O juiz Marcos Faleiros acatou o pedido para reinterrogar o ex-secretário-chefe da Casa Militar, coronel Evandro Alexandre Ferraz Lesco, e o cabo da Polícia Militar Gerson Corrêa.

A decisão é do dia 13 de março. Nela, o magistrado determina que os réus serão ouvidos no dia 16 e 17 de julho, às 13h30, no Fórum da Capital.

Já o julgamento da ação penal - marcado inicialmente para essa semana - foi adiado para os dias 14, 15 e 16 de agosto, às 13h30.

Depoimento anterior

Na denúncia do Ministério Público Estadual, Zaqueu é acusado de, na condição de líder, criar e operar Núcleo de Inteligência – criado com o intuito de investigar policiais militares envolvidos na prática de crimes.

Em depoimento, ele afirmou que nunca pediu para incluir número de telefone de políticos, jornalistas, servidores e outros nas interceptações.

“Nunca pedi a nenhum policial, nem a agente de inteligência, para acrescer nenhum número em lista de interceptação. Até porque para pedir eu teria que documentar", disse.

O esquema funcionava por meio da tática de “barriga de aluguel”, quando números de pessoas que não têm qualquer relação com investigações policiais são inseridos de maneira disfarçada – sob outras identificações –, em pedidos de quebra de sigilos telefônicos feitos à Justiça.

Ainda no interrogatório, ele afirmou que com a denúncia dos grampos, o nome dele “foi jogado na lama”.

“Em 31 anos de Polícia Militar, nunca sequer fui repreendido. Esse é o primeiro documento que assino como réu. Me desculpe estar exaltado, porque as pessoas jogaram meu nome na lama”, afirmou.

“O único bem que tenho é meu nome. Tenho princípios. Ainda bem que me pai não tá vivo, seria um desgosto muito grande para ele. Estou vendendo a minha casa pra pagar as despesas que tenho. Já vendi um carro”, argumentou.

