O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que se reunirá com políticos de MT

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB), presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão (PSB), e representante da Assembleia Legislativa se reunirão com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), nesta quarta-feira (20).

O objetivo do recurso é articular a liberação de recursos para a Santa Casa de Misericórdia. O encontro foi organizado pela bancada federal de Mato Grosso com o apoio do assessor especial da Presidência da República, o mato-grossense Victório Galli (PSL).

Na oportunidade, a comitiva irá reforçar a necessidade de intervenção na administração da unidade hospitalar filantrópica por parte do Executivo Municipal.

Para Misael Galvão, este é o único meio de garantir que os recursos enviados para a Santa Casa sejam aplicados corretamente. Nesta segunda-feira (18), o ministro já sinalizou a possibilidade de liberar R$ 50 milhões para a Santa Casa se reestruturar e voltara funcionar.

“Precisamos dar credibilidade à Santa Casa, precisamos da garantia de que esses recursos sejam destinados para o pagamento dos servidores que estão há quase seis meses sem receber salários e também para garantir a reabertura do Hospital, que atende centenas de pessoas de todo o Estado diariamente. Precisamos dessa intervenção e vamos defender isso junto ao ministro”, enfatizou.

Na semana passada, a Mesa Diretora do Legislativo encaminhou ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) um requerimento sugerindo que fosse decretada a intervenção na Santa Casa.

A sugestão foi feita com base na gravidade da situação, tendo em vista a suspensão dos atendimentos, e ainda nas informações colhidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os contratos firmados pela Prefeitura da Capital com os hospitais filantrópicos.

“A situação se agravou na semana passada, quando a Santa Casa fechou as portas. Diversos pacientes fazem tratamentos naquele Hospital e dependem disso. Além do mais, a CPI tem mostrado que existe indícios de irregularidades na direção da unidade. Então, precisamos de uma saída emergencial e acredito que a intervenção é a melhor opção”, completou.