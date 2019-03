Do ISTO É



A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) apresentou nesta segunda-feira (18) um recurso para proibir a entrega da medalha do Mérito Farroupilha ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) proposta por Ruy Irigaray, também do PSL. As Informações são do site Sul21.

A solicitação da parlamentar é para que a entrega seja analisada no plenário da Assembleia Legislativa, não apenas na Mesa Diretora, onde já foi aprovada. O recurso poderá ser analisado nesta terça-feira (19).

“A medalha não é apenas um reconhecimento da Mesa ou do deputado proponente, é um reconhecimento do parlamento como um todo”, disse Genro.

“Além de defender o fechamento do STF, Eduardo Bolsonaro é um defensor do torturador Brilhante Ustra, por isso vejo como inadmissível a concessão da mais alta honraria do parlamento gaúcho”, completou a deputada do PSOL.

A medalha do Mérito Farroupilha é a mais alta homenagem do parlamento gaúcho e, geralmente, é concedida a quem fez contribuições na sociedade. Ela é votada na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Fonte https://istoe.com.br/luciana-genro-quer-barrar-medalha-para-eduardo-bolsonaro/