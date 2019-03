DA REDAÇÃO



Durante reunião realizada na manhã desta terça-feira (19) a senadora Selma Arruda (PSL-MT) apresentou requerimento convocando todo o Conselho de Administração da Vale para prestar esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Brumadinho.

A justificativa é que o Conselho é o responsável pela definição das políticas e das diretrizes gerais da empresa, análise de planos e projetos propostos pela Diretoria Executiva e a avaliação dos seus resultados.

“Os membros do Conselho de Administração têm muito a contribuir com o esclarecimento dos fatos, objetivando, sempre a busca da verdade real, bem como a identificação das responsabilidades individuais e da empresa Vale na tragédia de Brumadinho”, disse a senadora no requerimento que foi aprovado pelos demais membros da CPI.

“Nós não estamos aqui para trabalhar e jogar para a plateia. Estamos aqui porque há pessoas mortas e famílias dessas pessoas que precisam, que merecem uma resposta do Estado. Nós temos essa prerrogativa de investigar, de propor solução via CPI. Esse é o nosso dever e vamos cumprir”, afirmou a senadora durante pronunciamento.

Também foi convocado o representante legal da Empresa Tractebel Engeneering, que em março de 2018 emitiu declaração de estabilidade da barragem B1, no complexo minerário do Córrego do Feijão, situado em Brumadinho, que veio a se romper e causar imensa tragédia, com a morte de centenas de pessoas.

Consta em recomendação do Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Federal que a referida empresa teria se recusado a atestar a estabilidade da barragem B1. Essa foi a razão que levou a empresa Vale a substituí-la pela TÜV SÜD, que emitiu a declaração de estabilidade em setembro de 2018. “Oitiva dos representantes da referida empresa se torna indispensável para os trabalhos da presente Comissão de Inquérito”, disse a senadora.

Outros andamentos

A Comissão também aprovou o plano de trabalho do colegiado, convocações de dirigentes da Vale e visitas a outras estruturas em perigo de rompimento. Os parlamentares reagendaram para a semana que vem a vinda do ex-presidente da Vale Fabio Schvartsman, que chefiava a mineradora quando ocorreu o rompimento em Brumadinho, em 25 de janeiro deste ano.

Ele pediu que sua oitiva, inicialmente marcada para esta quinta-feira (21), fosse adiada por motivos de saúde, já que se submeteu a um procedimento oftalmológico que exige repouso. Os senadores marcaram seu depoimento para a próxima quinta-feira (28), a partir das 9h.

A duração da CPI foi reduzida para 120 dias, em vez dos 180 propostos originalmente. A ideia é acelerar os trabalhos, segundo a presidente da comissão, senadora Rose de Freitas (Pode-ES). Rose sugeriu que o nome do colegiado seja “CPI de Brumadinho e Barragens”, já que outras com risco de rompimento serão avaliadas pelo colegiado.

Convocados

Foram convocados pela senadora Selma para prestar depoimento as seguintes pessoas: Gueitiro Genso e Fernando Gomes, presidente e vice do Conselho de Administração da Vale, e os integrantes do conselho Dan Conrado, Eduardo Guardia, Ney Ottoni de Brito, Denise Pavarina, Isabela Saboya, Sandra Guerra, Oscar Camargo Filho, Lucio Azevedo, Toshiya Asahi e Marcel Barros.