O governador Mauro Mendes (DEM) admitiu que tem mantido conversas políticas de modo a consolidar – e quem sabe ampliar – sua base de apoio na Assembleia Legislativa.

Na última semana, por exemplo, ele se reuniu com a bancada do MDB. Embora eleitos na mesma coligação de Mendes, alguns membros do partido se colocavam na condição de “independentes”.

Após o encontro, ficou decidido que eles passariam a integrar a base governista, tendo inclusive o deputado Romoaldo Júnior (MDB) como vice-líder do Governo.

Apesar de confirmar as articulações, Mendes disse ter dado “carta branca” aos deputados no que diz respeito à tramitação de projetos no Legislativo.

“Para que você possa, no Executivo, administrar com tranquilidade, você precisa ter uma base parlamentar que garanta isso e também o apoio aos principais e importantes projetos que são para o bem da sociedade”, disse o governador.

“Mas já disse a todos os deputados, se em algum momento for um projeto lá para a Assembleia que não seja bom para Mato Grosso, eles estão autorizados a votar contra. Tenho a tranquilidade de dizer isso”, acrescentou Mendes.

Em conversa com a imprensa, o governador classificou como “essencial” esse contato com os deputados e demais membros da classe política.

“Tenho feito o diálogo político sim, com o MDB e com todos os partidos, porque entre as atribuições importantes que exerço na condição de governador, o dialogo politico é essencial. Temos que dialogar, ouvir críticas, sugestões e os partidos também têm pessoas que foram eleitas democraticamente para representar a sociedade”, afirmou.

“Lá temos quatro parlamentares que foram eleitos e que representam parte dos mato-grossenses. Por isso, o diálogo com esses deputados é estar dialogando indiretamente com o cidadão”, disse ele, referindo-se aos membros do MDB na Assembleia.

