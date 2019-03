CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) usou a tribuna na sessão plenária desta terça-feira (19) para rebater críticas feitas pelo delegado Flávio Stringueta, titular do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Na semana passada, os delegados protagonizaram uma discussão em um grupo de WhatsApp de delegados da Polícia Civil.

Na ocasião, Stringueta criticou o parlamentar por supostamente ter dito que ele “não foi eleito como deputado pela polícia”. "Cuspiu no prato que comeu”, disse Stringueta.

Na tribuna, Claudinei acusou o delegado de confundir problemas pessoais com particular. Isso porque, em 2017 foi Stringueta que cumpriu mandado de prisão contra o então secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, que também é delegado.

"O senhor misturou o seu problema pessoal com profissional. Com isso, conseguiu fazer um racha dentro da categoria de delegados na Polícia Judiciaria Civil. O senhor desagregou a classe dos delegados, e o senhor agora vem falar que eu não valorizo a PJC?", disse o parlamentar.

Segundo o deputado estadual, o atrito entre Stringueta e Rogers teve início quando o titular da GCCO foi transferido para uma delegacia no Coxipó. Contrariado com a atitude do superior, Stringueta teria usado as redes sociais para “humilhar” o ex-secretário, segundo Claudinei.

Para o deputado, a prisão de Rogers foi realizada forma "vexatória" na frente dos outros colegas. O ex-secretário foi afastado do cargo e teve o uso de tornozeleira eletrônica imposto durante as investigações das interceptações telefônicas ilegais em Mato Grosso, caso conhecido como Grampolândia Pantaneira.

“Em setembro de 2017, o senhor foi cumprir a medida restritiva contra o secretário de Segurança. E aqui não falo de ele ser inocente ou culpado. Estou falando da forma de abordagem que o senhor fez na medida restritiva. A humilhação contra um colega delegado”, afirmou o parlamentar.

“Tire a máscara, senhor Flávio Stringueta, e calce as sandálias da humildade. Vem aqui na Assembleia trazer sugestões, venha somar conosco falando dos problemas da PJC. Seja humilde”.

Ostracismo

O parlamentar ainda acusou Stringueta de usar as redes sociais para se autopromover e sair do “ostracismo”.

“Flávio Stringueta, o senhor é um guerreiro de WhatsApp, um guerreiro de mídia social, o senhor fazia mais de um ano que não aparecia. E para sair do ostracismo, vem com essa conversinha bonita em grupo de Whatsapp e essa fala acaba vazando”.

“Para sair do ostracismo o senhor gosta de pisar nos colegas, humilhar os colegas delegados. Vamos citar fatos, e vamos citar quem valoriza realmente a Polícia Judiciária Civil e quem olha só para seu umbigo e cuspir no prato que comeu”.

Discussão no WhatsApp

O debate acerca do fechamento de 16 delegacias em Mato Grosso tomou conta do grupo de conversa dos delegados de Mato Grosso.

Stringueta, favorável ao fechamento das unidades, afirma que a permanência do funcionamento só é “tapar o sol com a peneira”.

“Manter unidades abertas somente para dizer que elas existem é ‘tapar o sol com a peneira’, é enganar a população daquela localidade, fazendo-a acreditar que está sendo assistida pelo Estado, quando na verdade está sendo enganada por ele”, disse na ocasião.

Para Stringueta, o delegado Claudinei – que se posiciona contrário ao fechamento das delegacias – pensa apenas em suas bases eleitorais.

“Quando o interesse político entra, os interesses coletivos não deveriam sair. Mas parece que saem. Política é essencial para a manutenção da sociedade, politicagem é prejudicial. Falar para suas bases sem conhecer, ou conhecendo e parcializando esse conhecimento, é politicagem”, afirmou.