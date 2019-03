DA REDAÇÃO



O deputado Ulysses Moraes (DC) propôs a criação de um comitê multidisciplinar para levantar o valor da dívida da Santa Casa e administrar o pagamento de trabalhadores e corpo médico da unidade.

Pela proposta, o grupo teria prazo de até 45 dias para organizar todos os valores de doações, emendas, PEC e demais fontes.

O comitê seria composto por representantes de diversos segmentos, como Prefeitura Municipal de Cuiabá, Câmara Municipal de Cuiabá, Governo de Mato Grosso, Assembleia Legislativa (ALMT), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outros.

A fim de evitar o uso indevido do montante, a proposta ainda sugere que, diante dos valores levantados, seja consignado o pagamento perante a Justiça do Trabalho, em Cuiabá, e junto ao Poder Judiciário de Mato Grosso, garantindo que cada funcionário receba corretamente, sem passar pelo CNPJ da Santa Casa.

“Os funcionários estão há 6 meses sem receber inclusive o 13º, referente ao salário de 2018, e diante da denúncia de má gestão daquele hospital, venho propor nesse requerimento que essa casa de leis, com a finalidade de salvar essa Santa Casa de Misericórdia e em parceria com diversos segmentos, tenha o papel de fiscalizar esses recursos que serão repassados. Vamos criar uma força tarefa e está é uma solução que apresento aos nobres parlamentares”, pontuou.

A proposta contou também com a assinatura do deputado Paulo Araújo (PP), presidente da Comissão de Saúde da ALMT e do deputado Dr. João de Matos (MDB).

Atualmente, a Santa Casa acumula um déficit de R$ 800 mil por mês.

A unidade está com as atividades paralisadas desde o último dia 11.