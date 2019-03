DA AGÊNCIA BRASIL



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima terça-feira (26). A partir das 14h o ministro é aguardado para falar sobre a proposta de Reforma da Previdência.

No mesmo dia, na parte da manhã, Guedes é aguardado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para falar do Pacto Federativo e também sobre a reforma.

Na Câmara, o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), pretende anunciar até amanhã o nome do relator da Nova Previdência no colegiado. O deputado espera que o relatório sobre a admissibilidade da proposta seja votado na Comissão até o dia 3 de abril.

Outros convites

No primeiro dia de votações nas comissões permanentes da Câmara, a presença de Guedes também foi aprovada por outras duas comissões, a de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e a de Fiscalização Financeira e Controle, sem data definida.

Essa mesma comissão também aprovou convites para outros 14 ministros falarem sobre suas principais ações. Outras sete comissões também aprovaram requerimentos para presença de ministros de diversas pastas.

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-03/ccj-da-camara-confirma-audiencia-com-guedes-na-proxima-terca-feira