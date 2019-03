DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) assinou um protocolo de intenções com o presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, para impulsionar o desenvolvimento no Estado.

A instituição bancária irá disponibilizar, via financiamento, R$ 571 milhões para empreendedores que desenvolvam atividades nos setores produtivos do Estado.

“Esse recurso é muito importante para as nossas cadeias produtivas. Mato Grosso tem grande potencialidade de continuar crescendo e a oferta de crédito é extremamente importante para que possa ampliar a atividade produtiva em todo o Estado”, afirmou o governador.

Ainda de acordo com o governador, os recursos são de fundos constitucionais foram criados com esse objetivo, que é oferecer recursos nessas regiões, como Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia, para que esses estados possam alavancar o crescimento do setor produtivo, gerando empregos e ampliando o desenvolvimento.

“Eu não tenho dúvida nenhuma que mais essa oferta, somando as que já existem no Estado, serão importantes para que Mato Grosso possa continuar crescendo no agronegócio e em todos os demais setores que serão oportunizados na tomada desses investimentos”, afirmou.

Ainda segundo o governador, apesar do financiamento atingir o setor privado apenas, o setor público será um grande beneficiado indiretamente. "Porque à medida que há um crescimento da iniciativa privada, há um crescimento da arrecadação de impostos, a geração de emprego, é o jogo do ‘ganha ganha’. Eu tenho certeza que esta iniciativa do Banco da Amazônia, em parceria com o setor produtivo, intermediado pelo Governo do Estado trará amplos benefícios a todo o Estado e a todos os mato-grossenses”.

Para o presidente do Banco da Amazônia, o recurso disponibilizado será importante para financiar os projetos privados, na atração de investidores para o Estado. O valor que será disponibilizado em 2019 é maior que em 2018, que foi de pouco mais de R$ 350 milhões. "Somos um banco que tem hoje recursos disponíveis para investir no desenvolvimento de Mato Grosso".