CAMILA RIBEIRO E CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) vai encaminhar uma mensagem à Assembleia Legislativa pedindo autorização para que o Estado contraia um empréstimo de US$ 250 milhões junto ao Banco Mundial. Na cotação desta quarta-feira (20), o valor corresponde a R$ 945 milhões.

O montante possibilitaria ao Executivo quitar um empréstimo – feito ainda na gestão do ex-governador Silval Barbosa - junto ao Bank of America.

A partir daí, o Estado passaria a ter uma nova dívida, só que com melhores condições de pagamento: prazo alongado de 4 para 20 anos e com juros anuais passando dos atuais 5% ao ano para 3,5%.

Segundo cálculos do Executivo, essa “troca de dívida” traria um alívio de caixa de R$ 763 milhões para Mato Grosso até 2022. Somente para o ano que vem, o alívio totalizaria cerca de R$ 200 milhões.

A operação já foi acertada com o Banco Mundial, restando apenas o aval da Assembleia Legislativa.

A tratativa foi anunciada pelo governador Mauro Mendes (DEM) e pelo secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (20).

“Isso alivia, a curto prazo, o fluxo de caixa e aí vamos usar essa economia (de quase R$ 800 milhões) para buscar o equilíbrio fiscal e, principalmente, para ajudar a quitar uma enorme cadeia de fornecedores com os quais o Executivo está em débito”, afirmou o governador.

“É medida estruturante, como outras que já estão sendo feitas”, acrescentou Mendes.

Atualmente, o Estado paga ao Bank of America R$ 280 milhões ao ano - sendo duas parcelas de R$ 140 milhões, com vencimento nos meses de março e setembro. O novo empréstimo não terá carência e os desembolsos serão mensais.

Caso o empréstimo seja aprovado, a ideia do Governo é que o dinheiro seja depositado para o Estado até agosto deste ano.

Assim, o Governo quitaria toda a dívida do Bank Of America e não precisaria pagar a parcela semestral que vence em setembro.

“A Secretaria do Tesouro Nacional é avalista dessa operação. Toda esta operação só e possível porque tem o aval do Tesouro. (Se aprovado o empréstimo) a quitação é feita de forma imediata. Entra o crédito do Banco Mundial, quitamos imediatamente o crédito com o Bank Of America”, explicou o governador.