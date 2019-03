DA REDAÇÃO



O Governo do Estado paga nesta quinta-feira (21) a terceira e última parcela dos salários dos servidores públicos, completando o pagamento de toda a folha de fevereiro.

Serão depositados R$ 61,55 milhões para os servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 7.200.

“Todos os arquivos com os respectivos valores foram encaminhados no final da tarde de ontem (quarta-feira), ao Banco do Brasil. No máximo até as 13 horas, todos os salários estarão nas contas dos servidores. A maioria deles ainda pela manhã”, informa Luciana Rosa, secretária adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Fazenda.

No dia 11 de março, o Governo do Estado depositou até R$ 5.200,00, nas contas de todos os 116 mil servidores.

Naquela data foram pagos integralmente a 87.812 servidores ou 75,7% do total. Dia 14 foram depositados mais R$ 2 mil, aos que recebem acima de R$ 5.200. Com isso foi quitada 88,7% da folha do funcionalismo público.

Os salários do Poder Executivo estão sendo parcelados desde o início do ano em razão da forte crise fiscal do Estado. A expectativa é que o problema prossiga para os próximos meses.