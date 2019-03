Temer deixa carro no aeroporto de Guarulhos

O Partido dos Trabalhadores enviou um comunicado à imprensa em que diz esperar que a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB), considerado um algoz desde o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, não seja um "espetáculo pirotécnico" da Operação Lava Jato.

Na visão da legenda, o cumprimento de mandados contra Temer e seu ex-ministro Moreira Franco, também do MDB, deve "respeitar o processo legal", e não apenas "especulações e delações sem provas, como ocorreu no processo do ex-presidente Lula".

Ao lembrar a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente entre 2003 e 2010, o PT reafirmou considerar que ele foi vítima de injustiça por parte da Lava Jato e da 13ª Vara Federal, à época comandado pelo atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Caso a prisão de Temer e Moreira tenham ocorrido com o mesmo contexto, defende o PT, "estaremos diante de mais um dos espetáculos pirotécnicos que a Lava Jato pratica sistematicamente, com objetivos políticos e seletivos."