CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado aguarda para esta sexta-feira (22) uma decisão do Bank Of America sobre o pedido para alongar uma parcela da dívida que o Executivo tem com a instituição em cerca de R$ 140 milhões.

A dívida foi contraída ainda na gestão do ex-governador Silval Barbosa. Anualmente, são pagas duas parcelas anuais - nos meses de março e setembro. O governador Mauro Mendes (DEM) tenta jogar o pagamento das duas para setembro.

A dificuldade encontrada pelo Estado em realizar a negociação é que não há cláusulas contratuais que embasem o pedido, deixando o Governo à mercê da vontade do banco.

Conforme o secretário de Estado de Fazenda, Rogérgio Gallo, a direção da instituição financeira – que não fica no Brasil – acredita que, com a prorrogação do prazo, abriria mão de um direito, que inclusive está assegurado que está assegurado pela União, fiadora da operação.

Nós fizemos os apelos, eles entenderam o momento que Mato grosso vive e aguardamos a sensibilidade do Banco para que ele possa nos dar a resposta em definitivo

Ou seja, uma das cláusulas contratuais diz que caso o Estado não pague a dívida, o Governo Federal é quem arca com esse pagamento.

“Nós fizemos o pleito e estamos aguardando a resposta. Nós não temos instrumentos jurídicos para exigir que eles aceitam isso. De fato, é uma liberalidade do credor em alongar a parcela de março para poder pagar em setembro”.

“Nós fizemos os apelos. Eles entenderam o momento que Mato Grosso vive e aguardamos a sensibilidade do banco para que ele possa nos dar a resposta em definitivo, em aceitando a prorrogação da parcela de março para setembro”, disse Gallo.

Caso o Bank Of America concorde em adiar a parcela parcela, o montante não pago será incluído no valor que o Estado pretende pegar emprestado com o Banco Mundial. Inicialmente o recurso era de US$ 250 milhões. Se acrescentada a parcela, ficará em torno de US$ 280 milhões.

Na noite de quarta-feira (20), o governador telefonou para a direção do banco para continuar as negociações. No entanto, não chegaram a uma resposta.

“Nós estamos tentando até o último momento para que essa parcela também possa estar neste refinanciamento feito com recursos do Banco Mundial. Mas se não conseguirmos já temos o recurso disponível para quitar e honrar o contrato”.

Empréstimo

Buscando desafogar as finanças do Estado, o governador encaminhou uma mensagem à Assembleia Legislativa pedindo autorização para que o Estado contraia um empréstimo de US$ 250 milhões junto ao Banco Mundial.

O montante possibilitaria ao Executivo quitar um empréstimo – feito ainda na gestão do ex-governador Silval Barbosa - junto ao Bank Of America.

Segundo cálculos do Executivo, a “troca de dívida” traria um alívio de caixa de R$ 763 milhões para Mato Grosso até 2022. Somente para o ano que vem, o alívio totalizaria cerca de R$ 200 milhões.

Atualmente, o Estado paga ao Bank of America cerca de R$ 280 milhões ao ano - sendo duas parcelas de R$ 140 milhões, com vencimento nos meses de março e setembro. O novo empréstimo não terá carência e os desembolsos serão mensais.

A operação já foi acertada com o Banco Mundial, restando apenas o aval da Assembleia Legislativa.

“A Secretaria do Tesouro Nacional é avalista dessa operação. Toda esta operação só e possível porque tem o aval do Tesouro. (Se aprovado o empréstimo) a quitação é feita de forma imediata. Entra o crédito do Banco Mundial, quitamos imediatamente o crédito com o Bank Of America”, explicou o governador.