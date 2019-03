CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) anunciou, nesta quinta-feira(21), o cancelamento do festival que comemoraria os 300 anos de Cuiabá, inicialmente marcado para acontecer entre os dias 6 e 8 de abril na Arena Pantanal.

A decisão vem horas depois de o Governo do Estado comunicar que não iria liberar a Arena Pantanal, atendendo recomendação do Ministério Público Estadual, pois a data do evento coincide com as semifinais do Campeonato Estadual e o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Dessa vez não trago boas noticias. Comunico o cancelamento do Festival 300 anos. Em virtude do individualismo de alguns setores, nossa Capital não será mais presenteada com o Festival 300 anos. Aquela linda festa, aquele momento emblemático que tanto sorri para nossa população e há mais de oito meses estamos organizando e que seria custeado 100% com recurso da iniciativa privada”, o comunicou prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

Até então, as atrações do evento ainda não haviam sido reveladas. Segundo o prefeito, além de artistas regionais, participariam do festival atrações nacionais como Jota Quest, Zezé di Camargo & Luciano, Leonardo e Chitaozinho & Xororó e o cantor gospel Fernadinho e o Padre Alessandro Cowboy. "Quero agradecer aos artistas e pedir desculpas a eles".

Emanuel disse ainda que tentou abrir diálogo com a Federação Mato-grossense de Futebol - que se opôs ao evento -, garantindo que o gramado não seria danificado.

“A Federação Mato-Grossense de Futebol nos acusou antecipadamente que estragaríamos a grama do estádio. Demos todas as garantias, mas não foram suficientes. E olha que a Arena Pantanal foi criada para ser um local multiuso, não só um palco de estádio futebolístico. Alias, como funcionam todas as arenas no Brasil inteiro”.

Após o anúncio do Governo do Estado nesta quinta-feira, o prefeito afirmou que foram avaliados outros locais para fazer o evento. Porém, segundo Emanuel, nenhum teria estrutura para comportar a festa.

“Tentamos outros lugares, como a Orla do Porto, mas não teria estrutura e poderia comprometer a segurança em um evento tão grande. Pensamos ainda no Sesi Papa mas o acesso ficaria muito complicado, a mobilidade praticamente não teria, além da falta de estacionamento e segurança”.

A Acrimat [Parque de Exposições] foi a última opção, no entanto está em obras e não pode receber nenhum evento.

Encontro em Brasília

O prefeito e vereadores estão em Brasília para uma reunião com a bancada federal e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a fim de levantar tentar recursos para a Santa Casa de Cuiabá, que está fechada.

“Agora, soube pelo secretário de Comunicação de Cuiabá, Júnior Leite, que o secretário de Esporte, Cultura e Lazer Alan Kardec solicitou que eu falasse com o governador Mauro Mendes ou com presidente da Federação de Futebol, Aron Dresch, mas estou em Brasília atrás de recursos para não deixar fechar a nossa Santa Casa. Não posso deixar a Santa Casa de Misericórdia fechar as portas e é exatamente na Saúde de Cuiabá que estou investindo todo meu tempo e todas as minhas energias”.

“Se for para criarmos uma polêmica, ou celeuma com alguém, ou com alguma instituição que seja por motivos prioritários por Cuiabá. Como por exemplo, a Santa Casa, o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, ou os R$ 82 milhões que o Governo do Estado não repassou até hoje”, finalizou o prefeito.

Veja vídeo

