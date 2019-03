CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), afirmou que a mensagem encaminhada pelo Executivo, que pede autorização da Casa para o Estado contrair um empréstimo de US$ 250 milhões junto ao Banco Mundial, deve ser aprovada com tranquilidade pelos deputados.

O Estado pretende usar o montante para quitar um empréstimo – feito ainda na gestão do ex-governador Silval Barbosa - junto ao Bank of America. E com isso, ter uma dívida, só que com melhores condições de pagamento: prazo alongado de 4 para 20 anos e com juros anuais passando dos atuais 5% ao ano para 3,5%.

“Vou me reunir com os deputados, mostrar a eles a importância dessa medida. Acredito que dentro de 5 a 10 sessões dá pra aprovar esse projeto tranquilamente”, afirmou Botelho.

O presidente da Assembleia participou da reunião realizada nesta semana entre membros do Governo e representantes do Banco Mundial.

Segundo Botelho, os diretores do banco e representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) deixaram claro que o empréstimo feito a Mato Grosso só é possível em razão de medidas adotadas pelo Executivo desde o início da gestão.

“Eles afirmaram que estão abrindo as portas, justamente porque Mato Grosso aprovou os projetos importantes de equilíbrio fiscal já no início da administração. Então, eles estão estendendo a mão para Mato Grosso”, afirmou Botelho.

O presidente disse ainda que tentará sensibilizar os colegas de que o empréstimo é "vital" para Mato Grosso já que, se concretizado, possibilitará, entre outros pontos, um alívio de caixa de R$ 763 milhões para o Estado até 2022.

Com isso, segundo Botelho, abre-se margem para outros investimentos no Estado nos próximos anos.

“Com essa operação, dentro de um ano, Mato Grosso terá uma nota melhor [capacidade de pagamento] e pode, inclusive, abrir caminhos para novos financiamentos dentro do Estado", disse Botelho.

“É uma sinalização muito importante e vou levar essa mensagem para os deputados, de forma que acredito que esse projeto será aprovado o mais rápido possível”, concluiu.

Críticas

A medida, no entanto, já é alvo de críticas por parte de alguns deputados, especialmente os de oposição.

O deputado Lúdio Cabral (PT), por exemplo, condenou o fato de o governador Mauro Mendes (DEM) propor o empréstimo que refletirá em gestões posteriores.

“A proposta de alongamento de uma dívida que hoje vai até 2022 para até 2039, alcançando além desse governo mais quatro governos. [...] A minha preocupação é que exigências eventuais são essas e em que medida eles podem comprometer a qualidade do serviço público do Estado”, afirmou Lúdio.

“Além do fato do governador contrariar o próprio discurso que criticou o governador anterior de deixar dívida para governos seguintes, ele vai deixar de pagar R$ 270 milhões até 2022 para quitar essa dívida com o Bank Of America, e vai deixar R$ 200 milhões de dívidas para os governos seguintes com a dívida dolarizada”.

