CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Misael Galvão (PSB), atribuiu a uma questão política o cancelamento do Festival 300 anos, que seria realizado nos próximos dias 6,7 e 8, em alusão ao aniversário da Capital.

O anúncio de cancelamento foi feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) na última quinta-feira (21), horas depois de o Governo do Estado comunicar que não iria liberar a Arena Pantanal para o evento.

A decisão, segundo justificou o Executivo, atendeu a uma recomendação do Ministério Público Estadual, pois a data do evento coincide com as semifinais do Campeonato Estadual e o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Está claro que foi uma questão política. A decisão de autorizar [o uso da Arena] compete ao Governo do Estado. Vejo que foi ego por parte do governador Mauro Mendes”, afirmou Misael.

“Mas não vou entrar no mérito se o Governo do Estado ou a Federação Mato-grossense de Futebol estão certos ou errados, até porque não fui convidado para essa discussão. Estou falando como cidadão”, acrescentou o presidente.

Já há algum tempo, Mendes e Emanuel vêm trocando farpas publicamente. O episódio mais recente envolve a questão da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que está com as atividades paralisadas desde o último dia 11.

O prefeito disse que Mendes “precisa tirar o veneno” e abrir um diálogo com o Município sobre o assunto. O governador, por sua vez, disse que não há “veneno” de sua parte e sinaliza que não deve repassar recursos à Santa Casa.

“Decisão acertada”

Em meio ao imbróglio, o presidente da Câmara disse ainda que, em função do impasse, a decisão do prefeito em cancelar o festival foi “acertada”.

“Estive com o prefeito em Brasília, vi a preocupação dele juntamente com a bancada de Mato Grosso na questão da Saúde Cuiabá. Então foi uma decisão acertada. O prefeito tem que sentar com o governador para tratar da saúde e questões estruturais da cidade”, afirmou o presidente.

“Uma coisa é certa: vejo que todo cidadão cuiabano entende que a Arena Pantanal não é pra atender só o futebol. A sociedade tem aquilo ali para ser usado. Agora, a federação não autorizou nem o Governo. Então, cancelar foi a decisão mais acertada”, concluiu.

