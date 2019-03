O deputado Thiago Silva, que pediu a implantação do Parque Tecnológico

DA REDAÇÃO



O deputado estadual Thiago Silva (MDB) pediu, por indicação, que o governo do estado viabilize a implantação do Parque Tecnológico no município de Rondonópolis.

O parlamentar esclarece na justificativa que o Parque Tecnológico tem como foco promover pesquisa e inovação e propiciar a cooperação entre instituições, universidades e empresas que atuam na área de tecnologia.

O parlamentar ainda explica que com o Parque Tecnológico o desenvolvimento de novas modalidades de pesquisa e gestão e até mesmo atração de indústrias pode ter um ganho em Rondonópolis e região.

“O nosso objetivo é que Rondonópolis possa agregar valor à matéria prima, exportar conhecimento para o Brasil e exterior, gerando assim emprego e renda, se tornando um polo tecnológico”, disse o parlamentar.

Thiago, quando foi vereador em Rondonópolis, trabalhou em diversos projetos ligados à área de tecnologia e educação.

Ele foi o autor da lei que criou a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia que instituiu a Feira de Ciência e Tecnologia e Inovação (Feciti), a Lei da Inovação, a medalha Jovem Cientista e o COMCITI – Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, fomentando a discussão e incentivando a população na busca por troca de experiências e inovação tecnológica.

Na Assembleia, o deputado preside a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto.