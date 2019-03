O Chile foi o primeiro país da América do Sul para o qual o presidente Bolsonaro viajou após tomar posse. Geralmente, presidente brasileiros visitam primeiro a Argentina.

O encontro com Piñera, num primeiro momento, será reservado somente aos dois chefes de Estado. Depois, terá também a participação de ministros. Em seguida os dois presidentes farão uma declaração à imprensa e participarão de um almoço.

Antes da reunião no Palácio de La Moneda, o presidente participou de um café da manhã oferecido pela Sociedade de Fomento Fabril do Chile. Em discurso no evento, ele disse acreditar que o Congresso vai aprovar reformas que permitam ao Brasil reequilibrar as contas públicas.

"É uma dívida bastante grande. Gastamos meio trilhão com juros", disse.

Ele expôs aos participantes do café da manhã a situação de endividamento da União e dos estados.

"Dada essa situação que nos encontramos, acreditamos que o parlamento vai aprovar as reformas. Obviamente com algumas alterações mas ao meu entender serão suficientes", afirmou Bolsonaro.

O retorno do presidente para Brasília está marcado para 15h45 deste sábado.

Reunião com empresários

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse, em um café da manhã com empresários no Chile, que "infelizmente" no Brasil há algumas pessoas que "não querem largar a velha política".

Bolsonaro fez um discurso no evento, organizado pela Sociedade Fabril do Chile. Ele está no terceiro dia de viagem oficial ao país sul-americano.

"Alguns, não são todos, não querem largar a velha politica, que infelizmente nos colocou nesta situação bastante crítica em que nos encontramos", disse o presidente.

Ele disse ainda que, mesmo estando "calado" e fora do Brasil, ocorrem atritos no país.

Nos últimos dias, o governo vem sendo alvo de reclamações de parlamentares, que alegam falta de diálogo do Palácio do Planalto com o Congresso. Os políticos também cobram o preenchimento de cargos de terceiro escalão, geralmente ocupados por pessoas indicadas por aliados.

Além disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o governo precisa se envolver mais nas negociações para aprovação da reforma da Previdência.

Neste sábado, em reunião do PPS em Brasília, Maia disse que o governo não pode "terceirizar a articulação" política. A declaração de Bolsonaro no café da manhã ocorreu antes da de Maia em Brasília.

Novo organismo internacional