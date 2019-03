O deputado estadual Silvio Fávero (PSL) , que foi atacado por um cachorro no início do mês

MIKHAIL FAVALESSA

RDNEWS

O deputado estadual Silvio Fávero (PSL) anunciou que irá retornar ao trabalho na Assembleia na terça (26). Fávero está afastado desde 9 de março, quando foi atacado por um cachorro e mordido no olho enquanto acompanhava uma partida de futebol em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá), sua base eleitoral.

O parlamentar passou por cirurgia para reconstrução da pálpebra direita, parte mais afetada pelas mordidas do cão. Além do olho, outras partes do rosto e as mãos do deputado também tiveram ferimentos de menor gravidade.

Ele conhecia o animal e costumava brincar com ele, segundo a assessoria. Após o procedimento cirúrgico, o deputado recebeu alta e passa bem. Não haverá sequelas.

Na terça, Fávero participa da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia. Depois, da sessão ordinária, que acontece no período da noite.

O parlamentar retorna em meio ao debate acerca da autorização para que o Estado pede a autorização do Legislativo para contratação de empréstimo junto ao Banco Mundial, estimado em 250 milhões de dólares.