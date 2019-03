G1



O presidente Jair Bolsonaro, após retornar de viagem ao Chile na noite de sábado (23), recebeu no fim da manhã deste domingo (24) o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO). O encontro ocorreu na residência oficial do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Após a conversa com o presidente, o deputado disse que os dois trataram da articulação política para a aprovação da reforma da Previdência. O texto foi enviado pelo governo para a Câmara e vai começar a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

“Tratamos sobre articulação política. Sobre a próxima semana agora, como retomar os trabalhos para aprovação da nova Previdência, a questão dos votos na CCJ", afirmou o líder do governo.

Questionado sobre a relação de Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Vitor Hugo disse que o clima vai "arrefecer".

Bolsonaro e Maia tiveram um desgaste nos últimos dias. O presidente da Câmara demonstrou insatisfação com o que considera falta de envolvimento do governo nas negociações pela Previdência. Chegou a dizer que o Palácio do Planalto não pode terceirizar a articulação. Bolsonaro, ainda no Chile, disse que não negociaria como governos fizeram "no passado", em referência ao que ele chama de "toma lá dá cá" (troca de cargos por apoio).

"O clima vai arrefecer agora. Existe disposição, a gente vê disposição dos dois poderes aí de aproximar. A semana passada foi uma semana muito tensa e agora a gente vai caminhar pra uma aproximação", afirmou Vitor Hugo.

O líder do governo disse ainda que vai intensificar conversas com as bancadas na Câmara, para esclarecer dúvidas sobre a reforma da Previdência.

"Nós vamos continuar conversando com parlamentares, com lideres. Já conversei com Rogério Marinho [secretário da Previdência] a respeito de prosseguir nas bancadas para poder explicar um pouquinho mais sobre as dúvidas acerca da reforma da Previdência, da construção da nova Previdência, e a gente vai continuar com esse trabalho", completou o deputado.