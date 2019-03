O presidente do PSDB no Estado, Paulo Borges diz que partido terá candidato na Capital

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente do PSDB em Mato Grosso, Paulo Borges, afirmou que o partido trabalha para lançar candidatura própria à Prefeitura de Cuiabá nas eleições do próximo ano.

Ao menos por ora, ele não adianta quais são os nomes que podem encabeçar a disputa. Prefere afirmar somente que o partido tem “quadros bastante ricos” na Capital.

Segundo Paulo Borges, as conversas neste sentido devem se intensificar depois do dia 30, quando acontecem as eleições para o diretório da sigla na Capital.

“O PSDB em Cuiabá é muito forte. Tem três vereadores, há algumas lideranças surgindo e que podem fazer frente no próximo pleito. A convenção na verdade é a preparação do partido para as eleições do ano que vem”, disse ele, em entrevista ao MidiaNews.

“Com certeza teremos candidatos na Capital, assim como nos maiores municípios do Estado. Isso é até uma diretriz do partido. Mas ainda não temos um nome definido”, acrescentou.

Borges demonstra que o partido ainda se recupera de um duro processo eleitoral em 2018, quando o governador Pedro Taques (PSDB) amargou a terceira colocação na disputa à reeleição.

Além disso, o PSDB saiu derrotado nas eleições presidenciais, ficou sem nenhum representante na Câmara Federal – já que Nilson Leitão concorreu sem sucesso ao Senado federal – e teve sua bancada reduzida na Assembleia Legislativa de quatro para dois deputados.

“Na verdade a eleição do ano passado foi muito emblemática, fomos derrotados. O partido saiu perdendo, tanto a nível nacional, quanto aqui no Estado. O certo é que temos que aprender com essa derrota”, disse o presidente.

“É preciso entender o novo cenário político que se desenhou com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é de um partido pequeno. Enfim, o PSDB é bastante maduro, bastante experiente e vai aprender com os erros, E, com certeza, vai trabalhar para que em 2020 a gente possa eleger um maior número de prefeitos e vereadores do PSDB”, concluiu ele.